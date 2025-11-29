Aquí tienes novedades sobre el presupuesto de Castelló para 2026

A un mes de finalizar el año, el Ayuntamiento de Castelló ya cuenta con un documento detallado de lo que será el presupuesto municipal para 2026 y que aprobará la junta de gobierno local la semana que viene, según las previsiones con las que cuenta el ejecutivo municipal.

Para el próximo ejercicio, el consistorio prevé contar con un presupuesto más elevado gracias a una inyección de 11,6 millones de euros procedentes de fondos europeos y que catapultarán unas cuentas inversoras, frente a los 231 millones de euros de 2025. Un dinero que permitirá al equipo de gobierno de la alcaldesa, Begoña Carrasco, poder realizar inversiones para cumplir con la tercera tranformación de Castelló que es el objetivo de la primera edila y está basada en el principio de no dejarse a nadie atrás, tal y como ha manifestado la primera edila en reiteradas ocasiones. Además, el documento económico está sustentado en cuatro pilares fundamentales y consolidados que serán los que dirigirán la acción de gobierno el próximo año, vivienda, seguridad, limpieza y empleo.

En estos casi 12 millones de euros procedentes de la Unión Europea y que formarán parte del presupuesto del Ayuntamiento de Castelló se incluyen los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), los que hacen referencia a la Naturaleza en Red, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua (PERTE), a la biblioteca 5.0 y otra pequeña parte será para el Plan de Barrios.

Además, las cuentas municipales ya disponen de las recomendaciones del Consejo Social de la Ciudad cuya reunión tuvo lugar hace unos días y recogió aportaciones sobre vivienda, empleo, bienestar social, cultura, infancia, igualdad y movilidad. También sumarán los presupuestos de los tres patronatos: Turismo (1,5 millones), Fiestas (2,6 millones) y Deportes (8,5 millones) y del Pacto Local por el Empleo, que tendrá 1,2 millones para 2026 destinados a la creación de puestos de trabajo.

Además, los presupuestos incluirán un millón de euros para los presupuestos participativos en cuyo proceso de elección está inmerso el consistorio en colaboración con las juntas de distrito. Los castellonenses pueden presentar sus propuestas hasta el 4 de diciembre.