El PSPV denuncia el "desprecio" del gobierno de Carrasco a la labor de las entidades sociales de Castelló

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Castelló, José Luis López, ha calificado de "inaceptables" los "ataques del gobierno municipal a las entidades sociales de Castelló, a quienes han acusado de ser chiringuitos cuando se trata de colectivos que realizan una labor imprescindible en la atención, integración, acompañamiento y promoción de personas vulnerables".

Críticas del PSPV

López se ha referido así a las intervenciones, en el pleno del pasado jueves, del portavoz del gobierno local, Vicent Sales, y del representante de Vox, Alberto Vidal, "acusando al centenar de entidades sociales de Castelló nada menos que de ser estómagos agradecidos, comentarios realmente bochornosos para justificar el bloqueo de las ayudas municipales a proyectos sociales".

El gobierno de Begoña Carrasco votó el jueves en contra de una moción del Partido Socialista, "en la que pedíamos eliminar la limitación que han puesto PP y Vox a solicitar ayudas del ayuntamiento, pues solo les permite acceder a dos convocatorias". Esta medida, "adoptada sin ningún criterio objetivo ni aceptable a nivel legal, ha generado consecuencias negativas en los proyectos que se venían desarrollando por parte de las entidades sociales", ha remarcado López.

Restricciones de ayudas

En su intervención en el pleno, el portavoz adjunto socialista preguntó directamente a Sales y Vidal "si de verdad piensan que alguno de los colectivos sociales de Castelló, que trabajan a diario por las necesidades de las vecinas y vecinos en temas donde el ayuntamiento no llega, son chiringuitos". López, además, ha acusado a Vicent Sales de "volver a mentir, aunque ya sabemos que para él mentir no es delito".

La "nueva mentira" llega después de que el portavoz del gobierno de Begoña Carrasco afirmara en el debate plenario "que no se han reducido proyectos en Castelló pese a su limitación de dos únicas ayudas". José Luis López se pregunta "si es que el señor Sales vive en otra ciudad, porque las asociaciones han verbalizado continuamente esta situación en diversos foros, como en el Consejo de Bienestar Social o en la Comisión de Personas con Discapacidad".

Acusaciones en el pleno

Al respecto, ha subrayado que "se han quedado subvenciones desiertas, como las de empleo, porque los colectivos han optado antes a ayudas sanitarias o de drogodependencias, y por eso, por esa limitación a dos únicas ayudas, ya no podían solicitar las de empleo".

El portavoz adjunto socialista, para acabar, ha calificado de "vergonzosa" la intervención de Alberto Vidal, "capaz de acusar a las entidades sociales de ser chiringuitos, pero capaz de decir también públicamente en el pleno que cualquier asociación que quiera desarrollar algún proyecto tendrá que hablar antes con el concejal o concejala de turno a ver si les gusta o no la iniciativa".

Consecuencias de la limitación

Para López, "lo que antes era una cuestión objetiva, donde se concedían subvenciones con un criterio técnico, ahora pasa a ser una decisión arbitraria de PP y Vox".