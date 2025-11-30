Begoña Carrasco avanza en su compromiso firmando la adquisición de dos nuevas viviendas sociales

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha formalizado la adquisición de dos nuevas viviendas que ampliarán el parque municipal, que se ha formalizado con la firma ante notario que la alcaldesa ha realizado. La primera edila ha estado acompañada, como ocurrió con la compra del primero de estos inmuebles, por la concejala de Vivienda, Ester Giner; el concejal de Contratación, Vicent Sales, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, además del Secretario del Ayuntamiento.

Carrasco ha explicado que “se trata pues de la segunda y la tercera vivienda social cuya adquisición desde el equipo equipo de gobierno hemos impulsado. Una compra por valor de 106.726,90 una y la otra por 141.052,10 euros, sumando un total de 247.779 euros a cargo del presupuesto de 1,5 millones, que es el mayor de la historia del Ayuntamiento de Castellón para destinarse a vivienda social, con el objetivo de adquirir hasta 5 viviendas antes de 2026, cumpliendo así con la palabra dada a la ciudadanía. Porque la vivienda es una auténtica prioridad para este equipo de gobierno”.

Carrasco también ha querido recordar que “desde el gobierno de socialistas y nacionalistas fueron incapaces de adquirir ni una sola vivienda en ocho años, demostrando su gestión nefasta de un asunto tan importante como es el de la vivienda para nuestros ciudadanos”.

La legislatura de la vivienda

Carrasco ha insistido en que “2025 está siendo el año de la vivienda y esta legislatura va a ser también, tal y como prometimos, la de la vivienda en Castellón. Porque adquirimos ese compromiso con la ciudadanía antes de acceder a la responsabilidad de gobierno y porque el acceso a la vivienda es la principal preocupación para los castellonenses. Porque sabemos de la necesidad de muchos jóvenes, de muchas familias que no logran acceder a un bien y un derecho básico que, con el último gobierno socialista de Pedro Sánchez, no ha hecho más que encarecerse y quedarse fuera del alcance de la mayor parte de los españoles”.

“Por ello, desde el gobierno municipal, hemos puesto en marcha desde el inicio del mandato una serie de medidas que, por un lado, van a facilitar la creación de suelo residencial para la construcción de hasta 4.000 nuevas viviendas de las que más del 40% serán de protección pública”, ha apuntado la alcaldesa.

Finalmente, la primera edila también se ha referido a “la cesión de dos solares a la Generalitat para la construcción de hasta 123 nuevas VPP en la zona de Censal, desbloqueando su ejecución tras varios años”.