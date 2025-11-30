Compromís alerta que el PP “arriba tard” al Pla de Mobilitat Sostenible a Castelló
El portaveu valencianista, Ignasi Garcia, asegura que serà difícil complir els terminis després d’un any i mig “en blanc”
Compromís per Castelló ha advertit que el govern de Begoña Carrasco “arriba tard” a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) després que la Junta de Govern del passat mes d’octubre adjudicara el contracte per elaborar-lo.
El portaveu Ignasi Garcia recorda que el PP es va concedir una pròrroga d’un any i mig per redactar el document, però que durant este temps “no ha avançat en res”. Ara, lamenten, només queden uns mesos reals per a completar un procés que hauria d’incloure diagnòstic, propostes i participació ciutadana. Per això, Compromís considera que “serà difícil que el PMUS estiga dins del termini de la pròrroga”.
La formació atribueix esta situació al retard acumulat pel govern municipal i explica que el PP arriba tard tot i saber que este document, preceptiu dins del Pla General, caducava el 31 de desembre de 2024. Tot i això, i malgrat haver-se concedit una pròrroga d’un any i mig per redactar-lo, la licitació del contracte s’ha retardat prop de deu mesos i la redacció no s’ha adjudicat fins al passat mes d’octubre. Un calendari que, segons la coalició, “evidencia la falta de planificació” del govern municipal.
Múltiples fases obligatòries
Compromís recorda, a més, que la mateixa documentació de l’empresa adjudicatària preveu un desenvolupament complex i amb múltiples fases obligatòries: validacions administratives, processos de participació, tràmit ambiental, informes sectorials i un període d’exposició pública d’almenys 20 dies abans d’incorporar possibles al·legacions i redactar la versió definitiva del pla. “Amb un procediment així, és evident que arriben molt tard”, apunta Garcia.
D’altra banda, la formació defensa que la mobilitat de Castelló ha d’avançar cap a un model basat en el transport col·lectiu, la xarxa ciclista i els espais per a vianants, i assegura que “no acceptarà cap retrocés ni cap retallada” en el futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.
"No volem que lleven carrils bici"
El portaveu insisteix que “no acceptarem que es lleven carrils bici, ni que es lleven línies d’autobús, ni que el PP acabe amb un projecte de ciutat de Castelló més verda i més humana”. Garcia subratlla que el PMUS ha de reforçar i donar continuïtat a l’eix ciclista nord-sud, una infraestructura estratègica que l’actual govern “està debilitant” amb l’eliminació de carrils bici.
En aquest sentit, Compromís es compromet a vigilar que el nou pla garantisca estes línies estratègiques i no retrocedisca en els avanços aconseguits en anys anteriors. La coalició insisteix que tot este escenari és conseqüència directa de la falta de planificació del govern de Carrasco, que “ha perdut un any i mig sense avançar” i ha arribat a la fi de la pròrroga “sense haver fet la feina que tocava”.
