La asociación Aludme Dystonia recibe el cheque de 26.827 euros con la recaudación del Vermut Solidario

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Castelló, Clara Adsuara, junto a Diables de Castelló, entidad encargada de la organización del evento, ha hecho entrega a los representantes de la asociación Aludme Dystonia del cheque de 26.827 euros, importe recaudado en la celebración del VI Vermut Solidario celebrado en la plaza Mayor en noviembre.

La edila ha destacado la labor realizada por Diables de Castelló y ha ensalzado que “siempre tiene como principal objetivo recaudar fondos para colaborar con una entidad social”.

Asimismo, Adsuara ha destacado que “una vez más Castellón ha dejado patente su carácter solidario y Diables de Castelló, nuevamente ha conseguido llenar la plaza Mayor con una completa programación musical, donde numerosos grupos locales animaron a todos los asistentes. A su vez consiguieron dinamizar el centro, atraer visitantes, con el correspondiente impacto económico para la hostelería y el comercio”.

Junto a miembros de Diables Castelló y representantes de la asociación Aludme Dystonia, también ha asistido un representante del Banco Mediolanum, otra de las entidades colaboradoras.

Esta recaudación solidaria va destinada a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la distonía, una enfermedad neurológica.