Las fechas y dónde conseguir las entradas del belén viviente de la parroquia San José Obrero de Castelló

Con la Navidad llega también una de las representaciones más tradicionales y emblemáticas de Castelló. Se trata del belén viviente que cada año llevan a cabo los castellonenses de la parroquia San José Obrero, una manifestación de fe y arte conmovedora. Además, este acto es un referente cultural y espiritual en Castelló y un símbolo de tradición y belleza artística respaldado por entidades como el Ayuntamiento de Castellón y la Fundación Dávalos-Fletcher y que atrae a cerca de mil espectadores cada edición.

Este belén se celebra desde 1996 y representa con detalle los momentos clave del nacimiento de Jesús, incluyendo la lectura de la Calenda, los anuncios de los profetas, los desposorios de María y José, la Anunciación, el nacimiento en Belén y la adoración de los Reyes Magos.

Según fuentes de la organización afirman que la magnitud de este evento reside en la profunda implicación de la comunidad, movilizando a más de 200 personas. En escena participan más de 115 actores y actrices amateurs, desde niños a mayores, respaldados por un gran equipo de más de 55 personas a cargo de la tramoya, vestuario, maquillaje, escenografía, montaje, iluminación y sonido. La música en directo, a cargo de los coros parroquiales, con más de 50 de voces y músicos, añade un toque mágico a cada escena.

Una escena del belén viviente de la parroquia San José Obrero, en imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

"Ver a tanta gente colaborando y ensayando durante meses para ofrecer a toda la comunidad parroquial, al barrio y a todo Castellón, un belén viviente que siempre sorprende y emociona”, han continuado las mismas fuentes. Este esfuerzo, organizado por el grupo Jóvenes San José Obrero, es la manifestación de una feligresía que se une para reafirmar su fe.

Así, el templo parroquial de San José Obrero se transforma íntegramente en un majestuoso escenario, gracias a decorados realizados por el maestro fallero Santiago Soro, y a un despliegue de recursos técnicos inusual para estas escenificaciones.

Las fechas de las funciones para revivir esta experiencia única en la parroquia San José Obrero de Castelló son:

• Jueves, 18 de diciembre de 2025:

◦ Primera sesión: 20:00 h.

◦ Segunda sesión: 21:30 h.

• Viernes, 19 de diciembre de 2025:

◦ Tercera sesión: 20:00 h.

La entrada a las representaciones es gratuita hasta completar el aforo.

Las entradas podrán retirarse a partir del martes 9 de diciembre de 2025 desde las 20:00 h hasta las 22:00 h en la Parroquia San José Obrero.