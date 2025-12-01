Toma nota porque ya hay fecha para la apertura del 'nuevo' párking de la avenida del Mar de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ya ha marcado en el calendario la fecha de apertura del nuevo párking de la avenida del Mar y cuyas obras ya se han ejecutado al 85%. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado este lunes que “los trabajos del aparcamiento disuasorio en el antiguo recinto del Mercado del Lunes estarán finalizados antes de Navidad” y se pondrá a disposición de la ciudadanía.

Así, Toledo ha mostrado su satisfacción “con el buen ritmo de la remodelación del estacionamiento en el que durante los últimos días se ha acometido el cableado para las luminarias y la construcción de la acera perimetral, además de excavaciones para la plantación de árboles”. “Esta semana, entre otras actuaciones, se realizará el fresado de la zona y la instalación de pavicésped y en próximos días, se ejecutará el asfaltado que servirá para ir dando los últimos pasos en esta importante obra”, ha indicado el edil, quien ha detallado que el recinto contará con más de 400 plazas y que forma parte de las obras de la zona de bajas emisiones (ZBE) subvencionadas con fondos europeos.

Varias calles

Por otra parte, Sergio Toledo también se ha referido “a la buena marcha de las obras de implantación de la zona de bajas emisiones que ya han finalizado en diferentes calles durante los últimos días o lo harán entre esta semana y la que viene, con viales ya concluidos como es el caso de la calle Germanías o calle de San Vicente”.

“A lo largo de esta semana está prevista la finalización de las obras en las calles Amadeo I, Echegaray, Trullols, Joan Fuster (antigua Santos Vivanco), en el entorno de la plaza Huerto Sogueros o en la calle Rosell, Vilarroig o Pedro Aliaga, en el entorno del IES Francisco Ribalta”, ha proseguido Toledo. Para la próxima semana está previsto rematar los trabajos que se están realizando también “en calles en diferentes zonas como la calle Fola, Arquitecto Traver o Dolores”, ha detallado el edil.