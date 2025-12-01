Urbanismo
Toma nota porque ya hay fecha para la apertura del 'nuevo' párking de la avenida del Mar de Castelló
Los trabajos urbanísticos se encuentran al 85% de su ejecución
El Ayuntamiento de Castelló ya ha marcado en el calendario la fecha de apertura del nuevo párking de la avenida del Mar y cuyas obras ya se han ejecutado al 85%. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado este lunes que “los trabajos del aparcamiento disuasorio en el antiguo recinto del Mercado del Lunes estarán finalizados antes de Navidad” y se pondrá a disposición de la ciudadanía.
Así, Toledo ha mostrado su satisfacción “con el buen ritmo de la remodelación del estacionamiento en el que durante los últimos días se ha acometido el cableado para las luminarias y la construcción de la acera perimetral, además de excavaciones para la plantación de árboles”. “Esta semana, entre otras actuaciones, se realizará el fresado de la zona y la instalación de pavicésped y en próximos días, se ejecutará el asfaltado que servirá para ir dando los últimos pasos en esta importante obra”, ha indicado el edil, quien ha detallado que el recinto contará con más de 400 plazas y que forma parte de las obras de la zona de bajas emisiones (ZBE) subvencionadas con fondos europeos.
Varias calles
Por otra parte, Sergio Toledo también se ha referido “a la buena marcha de las obras de implantación de la zona de bajas emisiones que ya han finalizado en diferentes calles durante los últimos días o lo harán entre esta semana y la que viene, con viales ya concluidos como es el caso de la calle Germanías o calle de San Vicente”.
“A lo largo de esta semana está prevista la finalización de las obras en las calles Amadeo I, Echegaray, Trullols, Joan Fuster (antigua Santos Vivanco), en el entorno de la plaza Huerto Sogueros o en la calle Rosell, Vilarroig o Pedro Aliaga, en el entorno del IES Francisco Ribalta”, ha proseguido Toledo. Para la próxima semana está previsto rematar los trabajos que se están realizando también “en calles en diferentes zonas como la calle Fola, Arquitecto Traver o Dolores”, ha detallado el edil.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Empresas de China, Japón y Alemania quieren instalarse en Castelló. La zona y a qué se dedican
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos