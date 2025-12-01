¿Jesús nació en Castelló? No te pierdas el belén costumbrista /

El Menador acoge, desde este lunes y hasta el 5 de enero, el belén costumbrista de Castelló del que pueden disfrutar los castellonenses y en un horario de 10.00 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas los sábados.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada de la directora territorial de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Nuria Felip; la concejala de Cultura, María España; y el presidente de la Asociación Belenista de Castellón, Paco Tirado, además de socios de la entidad, ha inaugurado esta representación histórica cedida por el IVC y que antaño que expuso en el Museo de Bellas Artes.

El portal de belén, con el niño Jesús en la cuna, la Virgen María y San José. / P. A.

El belén, que ha vuelto a ponerse a disposición de los vecinos tras varios años, plasma el Castelló de principios del siglo XX y en él se puede reconocer la historia de la ciudad. Con más de100 figuras de palillo (hechas a mano), arcilla y pintadas al óleo (obra de Quique Garcés), el visitante puede disfrutar de este belén con el Fadrí, la plaza Mayor con su fuente, el faro, Hort dels Corders con los artesanos del esparto, la Magdalena, la Panderola, el Pinar, la Marjaleria con la plantación del arroz, la lonja, el Forn del Canyaret, los barcos, los Reyes Magos que llegan en carro tirado por bueyes (en lugar de camellos), un pirotécnico, Perot de Ganyana labrando la tierra, la Guardia Civil y el tabaleter Chamberga y el dolçainer Illescas.

Carrasco, junto a España, Felip y miembros de la Asociación Belenista de Castellón, este lunes, visitan el belén costumbrista en el Menador. / P. A.

También se puede apreciar la Nunciata a los pastores en una alquería y la figura del pintor Castell reproduciendo en un cuadro dicha casa. Una de las escenas más entrañables es la del portal de belén reproducida en una vivienda castellonense de la época, con un niño Jesús en la cuna al que cantan otros tantos y la Virgen María les pide silencio. San José trabaja, mientras, en su carpintería.

Carrasco ha destacado la importancia de estas escenas que representan la historia de "nuestra tierra" y ha agradecido al IVC y a la Asociación Belenista de Castellón su implicación y trabajo. Ha invitado a los vecinos a visitar esta muestra abierta a todos a partir de este lunes.