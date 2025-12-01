El PSPV denuncia que el Ayuntamiento deja sin cobrar tres de cada cuatro multas por vertidos incontrolados en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló “hace continuamente la vista gorda a la hora de detectar los vertederos incontrolados de la ciudad porque no solo no sanciona a los autores de muchos de ellos, sino que además a los que sí les multa ni siquiera es capaz de ejecutar el cobro”, según ha denunciado la concejala del grupo municipal del PSPV en el consistorio de la capital de la Plana, Anunciación Láinez.

La edila ha explicado que ha trasladado en diferentes comisiones de estudio municipales todos los informes respecto a la detección de vertidos incontrolados, las actuaciones policiales, las sanciones y el cobro de las multas. A este respecto, ha señalado que “el primer dato que sorprende es que en lo que llevamos de año el gobierno de Begoña Carrasco solo haya sido capaz de sancionar 29 vertederos, cuando los vecinos y vecinas están hartos de denunciar su presencia por todos los barrios de Castelló”.

Anunciación Láinez, concejala socialista en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Pero, "si llamativo es el reducido número de denuncias, más incomprensible es la intención del ayuntamiento de cobrar las multas, porque los datos oficiales aportados por el concejal responsable de Seguridad, Antonio Ortolá, en las comisiones de estudio aclaran que solo se han cobrado siete de las 29 multas, por lo que dejan sin ingresar en las arcas municipales tres de cada cuatro”.

Para Anunciación Láinez, “ya puede anunciar ahora el gobierno municipal que va a mejorar el sistema de seguridad y videovigilancia para evitar los vertidos ilegales, porque si al final van a ser incapaces de estar encima del procedimiento sancionados no se va a conseguir nada”. Hay que recordar que el portavoz de gobierno, Vicent Sales, destacó el pasado viernes que el ejecutivo local pondrá otras 80 cámaras fijas para poner el foco sobre los vertidos incontrolados y de esta forma atajar el problema.

Como señala la edil socialista, Sales, “tiene nula credibilidad cuando dice que con esta medida da respuesta a las peticiones de los ciudadanos en los diferentes distritos”, principalmente porque el “abandono al que someten a los barrios es una constante al contar con una al alcaldesa a la que solo le preocupa tener impoluta la plaza Mayor”.