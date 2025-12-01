Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Vox y la Agenda 2030: del 'basurazo' a las restricciones a la pesca en Castelló

El concejal Alberto Vidal ha participado en el Grupo Patriots del Parlamento Europeo en Málaga

Vidal, durante su participación en el Grupo Patriots, este domingo en Málaga.

Vidal, durante su participación en el Grupo Patriots, este domingo en Málaga. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha participado este domingo en Málaga en un encuentro organizado por el Grupo Patriots del Parlamento Europeo, donde ofreció una ponencia ante unos 150 jóvenes de toda España. En su intervención, Vidal analizó cómo las políticas derivadas de la Agenda 2030, como el "basurazo o las crecientes restricciones a la pesca, están perjudicando a los municipios españoles y, de forma muy directa, a la ciudad de Castelló, que está sufriendo en primera línea la presión normativa y fiscal impuesta desde Bruselas".

Durante su charla, Vidal explicó que estas "imposiciones europeas se aprueban desde miles de kilómetros de distancia, desconociendo completamente la realidad local”, lo que genera que medidas con un fuerte impacto económico y social se apliquen "sin atender las especificidades de cada territorio". El voxista subrayó que “el incremento de tasas en la gestión de residuos o la asfixia del sector pesquero constituyen ejemplos claros de cómo estas políticas afectan a familias, autónomos y sectores tradicionales que ya atraviesan dificultades”.

Noticias relacionadas y más

Vidal insistió en que Castelló "es una muestra evidente de los problemas derivados de estas políticas". Recordó, asimismo, que el incremento de costes relacionados con la tasa de basuras o las limitaciones que afectan a la flota pesquera están impactando directamente en la economía local y en el modo de vida de muchos castellonenses. Además, defendió que, frente a estas imposiciones, “Vox seguirá denunciando la pérdida de autonomía municipal y la falta de sensibilidad hacia la realidad de los territorios, que debería ser el punto de partida de cualquier decisión normativa”.

TEMAS

El PSPV denuncia que el Ayuntamiento deja sin cobrar tres de cada cuatro multas por vertidos incontrolados en Castelló

Vox y la Agenda 2030: del 'basurazo' a las restricciones a la pesca en Castelló

La asociación Aludme Dystonia recibe el cheque de 26.827 euros con la recaudación del Vermut Solidario

Toma nota porque ya hay fecha para la apertura del 'nuevo' párking de la avenida del Mar de Castelló

¿Jesús nació en Castelló? No te pierdas el belén costumbrista

Las fechas y dónde conseguir las entradas del belén viviente de la parroquia San José Obrero de Castelló

Paola i Pablo reben el fanal de la llum de L'Espartera al Palau de la Festa

Compromís alerta que el PP “arriba tard” al Pla de Mobilitat Sostenible a Castelló

