Carrasco reitera su apuesta por la colaboración a Pérez Llorca para "seguir contando con las inversiones que merece Castellón"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha asistido a la toma de posesión del nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, donde ha coincidido con los alcaldes de Valencia, Alicante y Elx, además de cargos nacionales del Partido Popular, como el diputado Miguel Tellado. Tras el acto institucional en el Palau de Les Corts, la alcaldesa ha felicitado al nuevo president y ha manifestado: “Seguimos apostando por la colaboración institucional con la Generalitat Valenciana, que posibilita que Castellón siga contando con las inversiones que merece”.

Carrasco ha recordado los proyectos en marcha en la capital, gracias a la inversión autonómica, que “atienden a reivindicaciones de los castellonenses”. De este modo, se ha referido a la construcción del IES Crémor, “donde la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ya ha dado el primer paso para levantar el futuro instituto con la publicación del anuncio previo para la redacción del proyecto, una demanda histórica de miles de familias y de la comunidad educativa”.

Reforma de Correos o plataforma del TRAM

Además, también se ha referido a la reforma de las instalaciones del edificio de Correos, “para volver a ponerlo a disposición de la ciudadanía con un uso compartido, unas obras que Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha adjudicado por 3,17 millones de euros y que su apertura contribuirá a la dinamización del centro”.

En lo que respecta al área de transportes, la alcaldesa ha señalado que, “gracias a Generalitat, Castellón cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros en el TRAM, con los que se reparará la plataforma actual en el centro de la ciudad, así como las obras que se están llevando a cabo en el Grao para que el TRAM llegue a la playa”.

Por otra parte, también se ha referido al edificio de los antiguos juzgados, en la plaza Borrull, que también será de uso compartido entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana y "permitirá dignificar la atención de los Servicios Sociales”. En este sentido, la primera edil también se ha referido a los avances de las obras de finalización de la Ronda Oeste y al nuevo Hospital General “que ha dejado de ser una maqueta, como la que presentó el gobierno del Botànic, para convertirse en un nuevo centro sanitario de referencia para toda la provincia y de primer nivel”, concluye.