Castelló se prepara para la Navidad: del mercado medieval a dos grandes abetos y un carrusel

La ciudad de Castelló está inmersa en los trabajos de decoración de las calles y plazas de cara a las próximas fiestas de Navidad. Los vecinos ya pueden apreciar los dos abetos, uno natural y otro de luces, que el Ayuntamiento ha instalado en la plaza Mayor y en la Puerta del Sol respectivamente, además del carrusel enfrente del consistorio, las primeras casetas para los mercadillos y los leds, aún sin activar. Será precisamente el viernes a las 19.00 horas cuando tenga lugar el encendido oficial de las luces que dará por inaugurada la época navideña castellonense y que vendrá acompañado por música y pirotecnia.

Abeto de Navidad en la plaza Mayor, este martes por la mañana. / P. A.

Además, el centro de Castelló volverá a llenarse del 5 al 8 de diciembre con el tradicional mercado medieval que contará con de 80 puestos en la plaza de las Aulas y en las calles Mayor y Caballeros dedicados a la artesanía, los productos alimentarios y la gastronomía, junto a más de 100 actividades que se desarrollarán en diferentes puntos del recorrido por parte de Culthisme, entidad especializada en recreaciones históricas y eventos culturales, según ha dicho el concejal de Comercio, Alberto Vidal.

El horario será de 17:00 a 22:00 el viernes, mientras que sábado, domingo y lunes permanecerá operativo de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 22:00.

El carrusel ya está preparado para los más pequeños, junto al Mercado Central. / P. A.

Vidal ha señalado que este mercado medieval combina tradición, cultura y comercio, convirtiéndose en un reclamo que cada año despierta más interés. "La variedad y calidad de los puestos artesanos, junto con el programa de actividades, crea un ambiente único que anima a las familias a permanecer en las zonas comerciales y a redescubrir el centro histórico como espacio de ocio y consumo”, ha dicho.

Montaje del abeto de luz en la Puerta del Sol de Castelló. / Mediterráneo

Esta actividad forma parte de las más de 250 iniciativas que el gobierno municipal ha preparado en una programación para la Navidad, coordinadas entre las diferentes concejalías con el objetivo de ofrecer una programación diversa, fomentar el consumo responsable, dinamizar el comercio local y promover la participación ciudadana en un ambiente festivo y familiar.