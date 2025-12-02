Estas son las historias de las dos nuevas esculturas de Castelló. Te sorprenderán

Castelló cuenta con dos nuevas esculturas para embellecer la vía pública pero cada una de estas obras tiene detrás de ella una historia.

La primera es la de Surtidor con figura de niño. Los castellonenses la recordarán porque hace unos años estaba ubicada en la fuente de la plaza de la Muralla Liberal pero la original fue robada para ser fundida. Posteriormente, en 2003, el área de Urbanismo y Obras encargó una copia de la misma realizada con fibra de vidrio con carga de bronce al artista Marco Caparrós a través de una empresa y la escultura fue repuesta.

'Surtidor con figura de niño', en la plaza de la Muralla Liberal de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Sin embargo, el pasado 10 de febrero de este año, el Ayuntamiento recibió una incidencia en la que se alertaba de la pérdida de una mano en la escultura de bronce a la que se sumaban problemas de grietas y perforaciones, impactos e inestabilidad estructural. Ante el estado que presentaba la obra, desde el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) se contrató con la misma empresa una nueva reproducción a partir del molde original y realizada con resina símil bronce rellena, contando con la autorización del artista y con un coste de casi 12.000 euros sufragados por el consistorio de la capital de la Plana. Esta nueva pieza se ha instalado recientemente en la fuente de la plaza de la Muralla Liberal, tal y como estaba la primera estatua.

Detalle de la escultura del niño recientemente recolocada. / Mediterráneo

Operarios municipales colocando la obra. / Mediterráneo

La segunda escultura está dedicada al Ángel Custodio, patrón de la Policía Nacional, en homenaje a los 200 años de este Cuerpo de Seguridad. La obra, del artista Luis Francisco Bravo, es de fibra y está ubicada en el paseo de la Policía Nacional, antiguo paseo del Río Nilo, próximo a la Comisaría, en el PAU Sensal. Precisamente el autor, ayudado por otras dos personas, se afanaba este lunes en que la estatua quedara perfecta sobre el pedestal blanco.

Colocación del Ángel Custodio, este lunes. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Detalle de la escultura en honor a la Policía Nacional. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Será el próximo viernes cuando el Ayuntamiento de Castelló, impulsor de la figura, inaugure el conjunto escultórico junto a los máximos representantes de la Policía Nacional.