El PP y Som Castelló llegan a un acuerdo por el 'caso de la furgoneta' y evitan el juicio

El PP y Som Castelló han llegado este martes a un acuerdo de conformidad en la Ciudad de la Justicia y han evitado el juicio en el que tenían que declarar Javier Mas, líder de esta formación municipalista, y Javier Torres, actual asesor del grupo municipal del PP, según han confirmado ambos al periódico Mediterráneo.

Pese a que ninguno de los dos ha querido detallar los motivos del pacto, ambos han acudido este martes al juzgado en virtud de la denuncia que interpuso Mas "por acoso, persecución y amenazas" hacia el coche en el que viajaban sus hijos y en contra los ocupantes de una furgoneta negra que habían alquilado los populares para la campaña electoral de las elecciones municipales de 2023 y en la que se encontraba Torres. Hay que recordar que el juez ya archivó la causa contra el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ya que el alquiler de la furgoneta estaba a su nombre.

Hay que recordar que los hechos denunciados ocurrieron el 19 de mayo en el transcurso del acto de la pegada de carteles con motivo de los comicios municipales de hace dos años y donde Mas denunció que el vehículo en el que iban sus hijos, supuestamente, habría sido objeto de persecución por parte de la furgoneta.