El PSPV de Castelló alerta de que Pérez Llorca releva a Mazón con cuatro de cada cinco euros por ejecutar

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Patricia Puerta, han denunciado que Juanfran Pérez Llorca asume la presidencia de la Generalitat con apenas uno de cada cinco euros comprometidos en los presupuestos autonómicos para la ciudad en 2025.

Los datos oficiales, a fecha 30 de septiembre de 2025, constatan para ambos el “absoluto desprecio del Partido Popular, con el apoyo de sus amigos de Vox, a las necesidades de los y las castellonenses”. Sin embargo, coinciden en que las esperanzas de que algo cambie tras la toma de posesión oficial “son realmente nulas, más si cabe teniendo en cuenta el ninguneo del sustituto de Carlos Mazón, que fue incapaz la semana pasada de nombrar Castelló en su discurso de investidura”.

20 partidas a cero

De la treintena de partidas aprobadas en las cuentas autonómicas para este año dirigidas a la capital de la Plana, “nada menos que 20 se encuentran con cero euros ejecutados”, señala Simó. Los proyectos anunciados por la Generalitat para este año sumaban unos 30,4 millones de euros, “pero la realidad es que, de ese total, más de 24 millones se han quedado en el cajón, lo que demuestra el desprecio del Partido Popular a nuestra ciudad”. De los 6,4 millones gastados, además, destaca el dato de que “más de la mitad ha ido a la construcción de la residencia de mayores de la calle Onda, que por cierto hay que recordar que es herencia de los gobiernos de progreso liderados por el PSPV”.

"Proyectos necesarios, como los de los institutos Crèmor y Vicent Castell, el edificio de Correos, la ampliación de centros de salud, las mejoras del TRAM, el hub en los antiguos cines del Grau o el centro mujer 24 horas de Castelló, ni están ni se les espera”. Para Patricia Puerta, además, "el problema añadido es que en Castelló tenemos una alcaldesa, la señora Begoña Carrasco, sin capacidad reivindicativa, solo preocupada por sus fotos de postureo y por convertir el ayuntamiento en una empresa de espectáculos”.