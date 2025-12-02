Salera estrena una nueva tienda en Castelló

El Centro Comercial Salera estrena una nueva tienda y continúa reforzando su oferta comercial con la llegada de este establecimiento, firma líder en moda, deporte y estilo urbano. Este nuevo espacio se convierte en un punto de referencia para los clientes de la zona y consolida a Salera como un enclave estratégico para marcas con proyección nacional.

Este comercio aperturado en un recinto de 100,97 metros cuadrados ofrece todas las categorías de producto de la marca, desde textil y accesorios hasta moda deportiva y colección kids, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia de compra completa y cercana al ADN de la marca: MUNICH.

El nuevo establecimiento en Salera. / Mediterráneo

“En Salera nos esforzamos por ofrecer a nuestros visitantes una propuesta comercial variada, dinámica y de calidad. La incorporación de MUNICH refuerza nuestro compromiso de traer a Castellón marcas que conectan con nuestros clientes, ofreciendo moda, deporte y estilo urbano en un solo espacio”, ha señalado Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Con esta apertura, MUNICH alcanza un total de 23 tiendas full price, 10 tiendas outlet y 14 corners en El Corte Inglés, consolidando su presencia nacional y fortaleciendo su estrategia de crecimiento omnicanal.