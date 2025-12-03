Castelló aprueba su presupuesto "más alto e inversor": estos son los puntos fuertes para 2026

Castelló ya tiene presupuesto municipal para 2026 "en tiempo y forma" para que pueda entrar en vigor "durante el mes de enero", tras la aprobación prevista en pleno "antes de Nochebuena". El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento han dado luz verde este miércoles en unas cuentas para 2026 que ascienden a 253.220.203 euros, las "más altas de la historia", un "9,78% más que el ejercicio actual" con 239,32 millones.

Son palabras de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que ha puesto el acento en "unas cuentas de marcado carácter inversor con el impulso de más 11,6 millones de euros provenientes de fondos europeos para avanzar en la tercera transformación de la capital, impulsando proyectos como la reforma integral del Mercado Central, la Manzana Albinegra o Censal Parc, entre otros”.

El equipo de gobierno, tras dar luz verde a las cuentas de Castelló para 2026. / Mediterráneo

Vivienda, empleo, seguridad y limpieza

Apuesta por la vivienda, más empleo e impulso económico, una bajada de impuestos, y mejora de los servicios públicos, con más seguridad, más limpieza y mejor movilidad urbana. Son los cuatro pilares "que pide la ciudadanía" de unas cuentas, en el tercer año de la legislatura del gobierno municipal, que "siguen creciendo tanto en números absolutos como en el impacto positivo que tiene en nuestra ciudad, con un objetivo principal: mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía".

La alcaldesa se ha referido a la apuesta por la bajada de la presión fiscal a los ciudadanos reflejada también en el presupuesto de 2026. "Rebajamos un año más el IBI, que ya hemos recortado en un 8% desde 2023, y que se recortará aún más, hasta un 10% hasta final del mandato; y también, de manera especial este año, con toda la batería de medidas y bonificaciones que hemos puesto en marcha para mitigar los efectos del ‘basurazo’ de Pedro Sánchez en las familias de la ciudad".

Los concejales delegados de cada área, en la presentación de los presupuestos de Castelló para 2026. / Garcia Grau

11,6 millones 'inversores' de Europa

Carrasco ha subrayado que “el presupuesto se apoya, de manera importante, en el impulso inversor y transformador que nos dan los fondos procedentes de la Unión Europea, en cuya captación Castellón somos líderes".

"Serán de más de 11,6 millones para seguir avanzando en hasta 10 proyectos que hacen posible la regeneración urbana, una mayor sostenibilidad, la digitalización y más infraestructuras”, ha explicado, especificando inversiones clave para el 2026 “como la reforma integral del Mercado Central (7,3 millones), la creación del Censal Parc (4 millones), el Plan de Barrios (3,7 millones), además de la nueva Pérgola en el parque Ribalta (1.66 millones) o la Manzana Albinegra (600.000 euros)", todos ellos proyectos de legislatura y promesas electorales que ven la luz.

Mediterráneo

Unas cuentas, como ha destacado la primera edila, para "una ciudad que sitúa el bienestar de sus vecinos en el centro de su acción de gobierno, apoyados en esa tercera transformación que ya ha comenzado".

Unas cuentas que ya han sido criticadas desde la oposición. El PSPV de Castelló ha augurado unos presupuestos "que mantendrán los recortes sociales" y "avalarán la rendición de Begoña Carrasco a Vox", según su portavoz, Patricia Puerta.

18,5 millones a empleo e impulso económico

El concejal de Empleo y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha defendido “el trabajo por la rebaja de la presión fiscal a los castellonenses, no sólo con la batería de medidas para mitigar el efecto del ‘basurazo’ del Gobierno, que sólo contando con la domiciliación bancaria del recibo ahorra 450.000 euros a los castellonenses, a las que se suman en 2026 las bonificaciones a inquilinos y la prórroga a la hostelería por tercer año consecutivo de la suspensión de la tasa de ocupación de vía pública para las terrazas; además de la una nueva bajada del IBI, que permitirá ahorrar a la ciudadanía más de 1 millón de euros”.

"Tras el incremento del recibo de la basura de 2025 impuesto por el basurazo, en 2026, con las bonificaciones, se pagará menos que en 2024", ha asegurado.

Colas en el ecoparque de Castelló. / Toni Losas

"Es el presupuesto más alto de la década", ha dicho Redondo, que ha visibilizado que "no ha sido fácil elaborar las cuentas sin conocer la aportación del fondo estatal, un dato que hemos sabido hace apenas unas semanas". Y un presupuesto que dedica el 33% a personal, un total de "casi 80 millones de euros".

5,86 millones irán a Empleo, con formación a la carta y el pacto local, que ha hecho "rebajar las cifras del desempleo en Castelló, con una afiliación récord", entre otras; y otros 12 millones para los patronatos de Fiestas (2.632 millones), Deportes (8,5 millones) y Turismo (1,51 millones).

66 millones a Urbanismo y Servicios Públicos

Sergio Toledo, como máximo responsable del área de Urbanismo y Servicios Públicos, ha hecho hincapié en que “vamos a destinar hasta un total de 66 millones de euros en el mantenimiento y servicios públicos para la ciudad”.

El concejal de Urbanismo también ha resaltado por su impacto en la ciudadanía inversiones “como los 825.000 euros para la remodelación de la Mota Izquierda del Riu Sec; los 766.000 euros que servirán para completar la tercera fase de párking junto a la estación de ADIF, en colaboración con la Diputació de Castelló y su Plan Impulsa” o las demandadas obras antiinundación de la avenida Valencia, con 400.000 € o un nuevo paso para LogistiCS, con otros 412.000 euros.

Párking de la estación de Adif, ahora en obras. / Mediterraneo

Y ha destacado los 40 millones del tratamiento de residuos, los 26 millones destinados a limpieza viaria, los 9,53 del transporte urbano, además de los 13,7 millones del nuevo contrato de movilidad; 9,2 millones del área de medio ambiente o los 7 millones a alumbrado público, entre otras partidas.

32 millones a Ciudadanía y Participación

El concejal Vicent Sales ha insistido en que este presupuesto “sirve para escuchar, atender y cuidar a las personas", anunciando una partida de más de 14,5 millones de euros para Bienestar Social, dependencia y diferentes proyectos sociales, con la creación de hasta 8 plazas estructurales de trabajadores y educadores sociales para reforzar la atención a la ciudadanía”, asimismo habrá 7,4 millones para Educación y Cultura, 1,35 dedicados a las familias, infancia, juventud, igualdad y gente mayor, y 8,8 millones a la atención ciudadana, modernización, contratación y patrimonio "para que nadie se quede atrás", ha señalado.

Suponen 5,4 millones para prestaciones y ayudas sociales; 5 millones para ayuda a domicilio y teleasistencia, y 1,6 millones a programas comunitarios y de inclusión. El área de cooperación e interculturalidad recibe 640.000 euros.

Sala de control de la Policía Local de Castelló. / Mediterraneo

2,9 millones para un Castelló más seguro

Desde Seguridad Ciudadana y Emergencias, el edil Antonio Ortolá ha señalado que “la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos siguen siendo una prioridad absoluta, y hoy podemos afirmar que estamos más fuertes, mejor equipados y preparados para responder a las necesidades de la ciudad”.

Primero, por el "Refuerzo en recursos humanos, alcanzando en breve los 300 efectivos de Policía Local , 40 agentes de Movilidad Urbana, 103 bomberos y 10 funcionarios en tareas administrativas. En total, el área de Seguridad suma 453 profesionales, más de un tercio de la plantilla municipal”.

Una área que llega a los 2.877.165 euros, con 1,6 millones para Policía Local; 944.580 euros a Protección Civil y 329.068 a Bomberos.

Ortolá ha destacado asimismo “el plan especial de control de plagas — incluyendo desratización y control de mosquitos —, un contrato que ha experimentado un incremento del 26% respecto al gobierno anterior, además de campañas de tenencia responsable de animales y otras actuaciones orientadas a proteger la salud pública y garantizar el bienestar de todos nuestros ciudadanos”.