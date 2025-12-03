Castelló celebra el Día de la Constitución: los actos, dónde y horarios

Lectura ininterrumpida de la Carta Magna y un concierto de la Banda Municipal. Son los actos principales que Castelló programa este lunes 8 con motivo del Día de la Constitución. Una programación especial, que, según fuentes municipales, "volverá a tener como protagonistas la participación ciudadana y la reivindicación del espíritu democrático que inspira la Carta Magna".

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha subrayado que “la celebración del Día de la Constitución es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con los valores que garantizan nuestras libertades, nuestra convivencia y nuestro Estado de Derecho; una fiesta que nos recuerda la importancia de la unidad, del respeto y de la igualdad”.

La agenda

Los actos comenzarán a las 11.00 horas en la plaza Pescadería, donde tendrá lugar la lectura ininterrumpida de la Constitución Española, un acto abierto a toda la ciudadanía y concebido para poner en valor el compromiso colectivo con los principios constitucionales.

A las 12.00 horas, en la plaza Mayor, la Banda Municipal de Castellón, como ya es tradicional en los últimos años, ofrecerá un concierto extraordinario con motivo de esta festividad. Un encuentro musical que, como cada año, se espera que reúna a numerosos vecinos en el corazón de la ciudad.

Carrasco ha destacado que “cada año, esta celebración nos recuerda que la Constitución es el marco que protege nuestras aspiraciones de progreso y que asegura la igualdad de oportunidades para todos. Por eso es tan importante reivindicarla y celebrarla. Esta jornada es, ante todo, una invitación a participar y a sentirse parte activa de nuestro proyecto común como sociedad”.