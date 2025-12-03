Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelló se implica en 'hacer ciudad'. Casi 150 propuestas en los presupuestos participativos. ¿Las quieres conocer?

Del 12 de diciembre al 16 de enero será la votación pública de las sugerencias vecinales

Imagen área de la ciudad de Castelló.

Imagen área de la ciudad de Castelló. / Mediterráneo

Castellón

Castelló ha dado la talla con la implicación de sus vecinos en los presupuestos participativos para 2026. Así lo acreditan las 145 propuestas que, a falta de un día para cerrarse el plazo (termina este jueves 4 de diciembre), ha presentado la ciudadanía y que suponen casi una treintena más de las que los castellonenses hicieron llegar al consistorio en 2023 (fueron 117) a través de este sistema que implica al vecindario en la mejora de la ciudad.

Los distritos más activos han sido el centro, con 50 propuestas y el Grau, con 23; el oeste y el norte han entregado 19 cada uno y el oeste y el este no han llegado tampoco a la veintena. La mayoría de las reivindicaciones vecinales hacen referencia al microurbanismo y requieren el arreglo de calles (tanto viales como aceras), la ejecución de pasos de cebra y badenes y el asfaltado de la vía pública. Más zonas verdes e infantiles, una skate zone, mayor alumbrado, mejoras en la limpieza viaria o un mayor número de mobiliario urbano son otras de las propuestas mayoritarias que han realizado los vecinos con su participación en estas cuentas para el año que viene.

"Se han presentado ideas que mejoran la vida de los barrios y distritos"

Paco Cabañero

— Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló

El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha destacado que esta edición "está siendo muy participativa y se han presentado ideas que mejoran la vida de los barrios y distritos que es, al fin y al cabo, lo que se pretende con esta iniciativa". Cabañero ha recordado que este año, como novedad en el proceso, el Ayuntamiento de Castelló ha activado, además del canal on line de presupuestosparticipativos.castello.es, la vía presencial, a través, de la presentación de ideas en la Oficina de Participación Ciudadana ubicada en la avenida Hermanos Bou, 27, de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas. Además, el edil ha remarcado que el consistorio cuenta con un millón de euros en 2026 para desarrollar las 18 propuestas que finalmente se ejecutarán tras la votación pública, de los Consejos de Distrito y la evaluación de los técnicos municipales que analizarán su viabilidad.

"Quiero agradecer a las asociaciones de vecinos que, en sus barrios y a través de sus juntas directivas, han ayudado a que los vecinos puedan participar", ha declarado el edil. Los resultados finales se anunciarán entre el 1 y el 15 de mayo de 2026.

TEMAS

