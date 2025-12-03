Castelló pide una Europa “para todos” en el Día de las Personas con Discapacidad. La capital de la Plana ha celebrado este miércoles en la plaza Borrull una feria de entidades y actividades inclusivas infantiles, con talleres, demostraciones de boccia y baloncesto adaptado, entre otras, en una jornada matinal altamente reivindicativa en la que los colectivos han pedido una ley europea de no discriminación, crear una Agencia Europea de la Accesibilidad y más empleo inclusivo.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Andrés Martínez; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, entre otras autoridades, han participado en la jornada, impulsada por Cocemfe Castellón junto a Frater Castelló, Alcer Castalia, Síndrome de Down Castellón, Afanias Castellón, ASPAS Castellón, Ateneu Castelló-Daño Cerebral, Cocemfe Maestrat, Ayuntamiento de Castelló, Diputación Provincial y Generalitat valenciana.

En el encuentro, usuarios y usuarias de las entidades convocantes han leído el manifiesto de Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), que reclama una Europa "para todas las personas".

Las reivindicaciones clave

Los puntos clave de dicho documento pasan "por defender los derechos de las personas con discapacidad, aprobar una ley europea contra la discriminación, garantizar la accesibilidad para todas las personas, garantizar el derecho a una vivienda asequible, crear leyes para el etiquetado accesible, garantizar el voto accesible, crear una Agencia Europea de Accesibilidad, crear una Estrategia Europea de Empleo Inclusivo, garantizar los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, crear un Año Europeo para ellas, ayudar a las personas con discapacidad víctimas de las guerras y usar el dinero de la UE para la inclusión", según un texto al que han dado voz Mª Carmen Serrano, Vicent Gomis, Fernanda Sorichetti, Marta Gozalvo, Marc Gómez, Vicente Cubedo y Ximo Nebot.

El vicepresidente provincial ha reclamado a las instituciones públicas, incluyendo la propia Diputación, que hagan “más” por las personas con discapacidad y sus familias. subrayando que la igualdad y la inclusión “se demuestran andando todos los días”. La alcaldesa de Castelló, por su parte, ha recalcado que la apuesta municipal por el empleo para todas las personas “es firme y lo demostramos con hechos”.

Una de cada 10 plazas inclusivas

Desde el gobierno municipal, ha afirmado, “hemos puesto en marcha este año 2025 un Plan Propio de Empleo en el que el 11% de las plazas están ocupadas por personas con discapacidad. Son celadores, ordenanzas, auxiliares y administrativos que han demostrado gran capacidad de rendimiento en el desempeño de su trabajo y gran motivación en lo que hacen”.

Tras comprometerse a “seguir así los próximos años”, ha recordado que gracias a los cursos de ‘formación a la carta’ “contamos con un programa pionero de la mano de Cocemfe, donde ahora mismo está en marcha el curso de auxiliar de tienda, reposición y preparación de pedidos, un curso dirigido exclusivamente a personas con discapacidad para favorecer su contratación”. En esta línea, “queremos un Castellón de todos y todas, accesible a todos los niveles y para todas las personas”, ha concluido. Además, Carrasco ha anunciado la accesibilidad del edificio Menador el próximo año. “Es algo necesario. Hemos reservado una partida económica específica, de más de 86.000 euros, en el presupuesto del año que viene para que el edificio cultural de referencia en la ciudad de Castellón esté al nivel de lo que todos y todas se merecen y necesitan”.

Por contra, desde la oposición, el El PSPV reclama “políticas reales” de apoyo a las personas con discapacidad y acusa a Carrasco de recortar derechos sociales en dos años de gobierno municipal. El portavoz adjunto, José Luis López, ha reivindicado que el Ayuntamiento de Castelló “active de verdad políticas reales para defender los derechos de las personas con discapacidad, porque la realidad es que han dejado de lado iniciativas para el acceso al empleo en igualdad de condiciones, que es lo que estamos viviendo en nuestra ciudad”.