Obras en la plaza Santa Clara. ¿Cómo acceder al Mercado Central de Castelló desde el párking?

Las obras de construcción del mercado provisional en la plaza Santa Clara han obligado a reestructurar los accesos al Mercado Central desde el parking subterráneo. Estos trabajos, que finalizarán a mediados de enero, han motivado el cierre de la escalera por la que se subía del aparcamiento subterráneo y llegaba hasta la pescadería además de la construcción de un montacargas en la primera planta del estacionamiento de la plaza Santa Clara para facilitar la distribución de la mercancía desde las cámaras a los vendedores cuando estén asentados en el recinto eventual, según ha podido comprobar el periódico Mediterráneo este mismo martes.

Acceso por escaleras inutilizado que llegaba desde el párking hasta la zona de la pescadería. / P. A.

En cuanto a los ascensores, el elevador actual del aparcamiento de la plaza Santa Clara que presta servicio al mismo, ya no facilita el acceso directo al Mercado Central, aunque sí que se puede acceder a la calle. De esta forma, y con el fin de ofrecer una mayor accesibilidad a estas instalaciones comerciales y hasta el comienzo de las obras de reforma --a principios del año que viene--, la idea es arreglar un nuevo ascensor que permanece averiado al menos desde el mes de septiembre y que sube hasta la zona de la pescadería (junto a una de las puertas de entrada) pero solamente desde la primera planta del parking. Luego, el proyecto contempla un nuevo elevador panorámico y unas escaleras que conectarán el Mercado Central ya remodelado con una terraza al aire libre en la parte superior.

Construcción del montacargas, en la primera planta del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara. / P. A.

Las obras de rehabilitación el Mercado Central tienen un coste de 10 millones de euros y se prolongarán por algo más de un año, ya que la intención del Ayuntamiento de Castelló es que los vendedores solamente pasen unas fiestas de Navidad (las del 2026) fuera de sus instalaciones habituales y en el mercado provisional que ya se levanta en la plaza Santa Clara. A mediados de enero está previsto el traslado de los comerciantes a esta nueva estructura y, debido a este cambio de ubicación, el Central estará cerrado durante siete días, tal y como ya publicó este diario.

Interior del mercado provisional y al fondo la escultura que será protegida por unas pantallas transparentes. / Mediterráneo

Los trabajos propiciarán un recinto comercial más moderno y con espacios gastronómicos, además de otra terraza en la plaza Mayor, según contempla este proyecto municipal que también cuenta con fondos europeos.