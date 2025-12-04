Los cinco proyectos estrella del presupuesto de Castelló 2026

253,22 millones de euros. Es el presupuesto para 2026 aprobado por el equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Castellón con un fuerte acento inversor, y que dará pie a la ejecución o consolidación de numerosos proyectos muy reivindicados por la ciudadanía y que andan en boca de todos desde principio de la legislatura.

Son las cuentas "más altas de la historia", un "9,78% más que el ejercicio actual" con 239,32 millones, según avanzó la alcaldesa, Begoña Carrasco, que ha puesto el acento en "unas cuentas de marcado carácter inversor con el impulso de más 11,6 millones de euros provenientes de fondos europeos para avanzar en la tercera transformación de la capital".

Un presupuesto que apuesta por la vivienda, por impulsar el empleo y la actividad económica, prevé una bajada de impuestos, y una mejora de los servicios públicos, con más seguridad, más limpieza y mejor movilidad urbana. Son los cuatro pilares "que pide la ciudadanía" de unas cuentas, en el tercer año de la legislatura del gobierno municipal, que "siguen creciendo tanto en números absolutos como en el impacto positivo que tiene en nuestra ciudad, con un objetivo principal: mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía".

Las inversiones financiadas con fondos europeos. / Mediterráneo

Y en el punto de mira, los 11,6 millones de euros que vienen de Europa y que permitirán tirar hacia adelante algunos de los proyectos estrella de Castelló para 2026.

La reforma integral del Mercado Central, con 7.370.759 euros, al 50% de aportación municipal y de la UE. La nueva Pérgola en el parque Ribalta, con 1.664.284 euros, con un millón procedente de las instituciones de Bruselas. La Manzana Albinegra, con 600.000 euros (400.000 y 200.000, respectivamente), una promesa electoral que empezará a coger forma el próximo año. Censal Park, el llamado a ser el parque más grande de la ciudad, que cuenta con una asignación este año de 4 millones de euros (2,6 y 1,4 por cada parte)

Las inversiones destacadas. / Mediterraneo

Y no solo estos cuatro, sino que las cuentas prevén una dotación de 766.000 euros, íntegramente de fondos municipales, para la tercera fase del párking de la estación, cuya obra ya está en marcha.

Otro de los proyectos estrella, ya fuera del 'top 5' para la ciudadanía, es el impulso a LogistiCS, que tendrá una partida de 412.406 euros, y que convertirá, según fuentes municipales, a la capital en pulmón de la captación de empresas de los sectores más punteros de la economía.