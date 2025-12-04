¿Cuántos funcionarios suma Castelló? Tantos como habitantes tiene Viver o Soneja

Uno de cada tres euros del presupuesto municipal se va en pagar las nóminas del personal del Ayuntamiento de Castelló, ya sean los funcionarios o el personal contratado por la institución capitalina. La aprobación, este miércoles, de las cuentas de la ciudad para 2026 han dejado un dato importante y que no muchos saben: el 30% se va en capítuilo 1, el de Personal, con una relación de puestos de trabajo, en las diferentes categorías, que suman más o menos los mismos vecinos que tienen Viver o Soneja, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El concejal delegado de Seguridad Pública, Antonio Ortolá, ha visibilizado que, además, un tercio de esta 'población' laboral municpal pertenece a esta área, con 453 trabajadores entre agentes en plantilla, bomberos, agentes de mobilidad o personal de administración y servicios de esta área pivotal del Ayuntamiento.

Las cifras

Pero fue el concejal responsable del área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, Juan Carlos Redondo, el que dio la cifra, en un salón de plenos que albergó la presentación de los grandes trazos de las cuentas del equipo de gobierno de PP y Vox para el arranque del tramo final de la legislatura: el Ayuntamiento suma 1.600 trabajadores, y destina anualmente cerca de 80 millones de euros a sus nóminas, poco más del 30% del total de 253,22 millones de euros presupuestados para 2026, las cuentas más altas de la historia de Castelló, según avanzó la alcaldesa, Begoña Carrasco.

Un análisis demográfico laboral que da las dimensiones de un ayuntamiento de una capital como Castelló, con una masa salarial mayor que algunos presupuestos municipales de la provincia, y sumando más trabajadores que vecinos tirne Soneja (1.513) y un poco menos que Viver (1.680).

Un presupuesto municipal aprobado en una junta de gobierno estraordinaria, que ahora debe pasar todos los cauces administrativos, desde el periodo de alegaciones de los partidos en el Ayuntamiento, además de pasar por las comisiones, y llegar hasta el pleno. Unas cuentas presentadas, como ha dicho Carrasco, "en tiempo y orma" para que pueda entrar en vigor "durante el mes de enero", tras la aprobación prevista en sesión plenarias "antes de Nochebuena".