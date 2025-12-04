Así será el encendido de las luces de Navidad en Castelló. Día, hora y lugar

Castelló ya lo tiene todo preparado para la puesta en marcha de las luces de Navidad que este año cuenta con varias novedades. En un acto donde predominarán la música, la luz, la pirotecnica y la mitología, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, protagonizarán el acto del encendido que tendrá lugar este viernes en la plaza Mayor a las 19.00 horas. Durante el acto, al que también asistirá la concejala de Fiestas, Noelia Selma, tendrá lugar la cuenta atrás para conocer la iluminación de 1.721.606 lámparas de led en 94 calles y plazas de toda la ciudad.

El espectáculo empezará con la proyección de un vídeomapping sobre la fachada del Ayuntamiento sobre la mitología castellonense que se unirá a los ángeles, como icono propio de estas fiestas de Navidad. A continuación, se iluminarán 340 arcos luminosos, así como la lámpara de luz de la plaza de la Pescadería, la bola de Navidad de la avenida del Lidón y los cuatro ángeles de 11 metros de altura frente al consistorio, entre los múltiples motivos navideños que llegan desde el centro a los barrios.

El encendido de las luces será simultáneo en toda la ciudad y tendrán especial protagonismo los cuatro ángeles custodios de la plaza Mayor, con un espectáculo que combinará villancicos y juego de luces al compás de fuegos artificiales y que dará paso a las actuaciones musicales en directo en la plaza Mayor. El grupo Velvet Candles será el encargado de versionear algunos de los villancicos más populares junto a invitados de la talla de Jaime Urrutia, quien fuera líder de Gabinete Caligari que estará acompañado de Roberto Gil (Tennessee) y Dani Nel.lo (Los Rebeldes).