¿Quieres un libro de la biblioteca municipal de Castelló? Ya lo puedes comprar 'online'

El Ayuntamiento de Castelló ha puesto en marcha la nueva página web de la Librería Municipal para facilitar la búsqueda, consulta y adquisicón de publicaciones a la ciudadanía, según han informado tanto la concejala de Cultura, María España, como el edil de Modernización, Francisco Cabañero.

La finalidad de esta nueva iniciativa es difundir la cultura vinculada a Castelló y su entorno, fomentar la creación literaria e impulsar la investigación científica y humanística. Desde sus inicios, ha tenido como prioridad la valorización de la producción literaria local, sin dejar de lado a autores nacionales premiados en los concursos municipales. El catálogo se organiza en bloques temáticos que abarcan obras científicas, estudios de humanidades y artes, así como publicaciones de carácter etnográfico. Además, se otorga especial relevancia a los Premios Ciudad de Castellón, que promueven la investigación y la creación en ámbitos como ciencias experimentales, poesía o teatro.

A partir de ahora los lectores podrán elegir con igualdad de condiciones su modalidad de compra. Ya sea online, mediante pago con tarjeta y envío a la dirección indicada, o presencial en la Librería Municipal (C/ Gaibiel, 4).