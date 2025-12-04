Cultura
¿Quieres un libro de la biblioteca municipal de Castelló? Ya lo puedes comprar 'online'
A tan solo un 'click' gracias a esta nueva iniciativa
El Ayuntamiento de Castelló ha puesto en marcha la nueva página web de la Librería Municipal para facilitar la búsqueda, consulta y adquisicón de publicaciones a la ciudadanía, según han informado tanto la concejala de Cultura, María España, como el edil de Modernización, Francisco Cabañero.
La finalidad de esta nueva iniciativa es difundir la cultura vinculada a Castelló y su entorno, fomentar la creación literaria e impulsar la investigación científica y humanística. Desde sus inicios, ha tenido como prioridad la valorización de la producción literaria local, sin dejar de lado a autores nacionales premiados en los concursos municipales. El catálogo se organiza en bloques temáticos que abarcan obras científicas, estudios de humanidades y artes, así como publicaciones de carácter etnográfico. Además, se otorga especial relevancia a los Premios Ciudad de Castellón, que promueven la investigación y la creación en ámbitos como ciencias experimentales, poesía o teatro.
A partir de ahora los lectores podrán elegir con igualdad de condiciones su modalidad de compra. Ya sea online, mediante pago con tarjeta y envío a la dirección indicada, o presencial en la Librería Municipal (C/ Gaibiel, 4).
