Ayuntamiento
¿Habrá Mercado del Lunes el festivo 8 de diciembre en Castelló?
La junta de gobierno local ha tratado este jueves el tema
Cuando llega un festivo y es lunes, los castellonenses siempre se realizan la siguiente pregunta: ¿habrá mercado del lunes?
Y es precisamente por este interés por el que, como viene siendo habitual, la junta de gobierno ha tratado el asunto en su reunión de este jueves.
De esta forma, el equipo municipal ha autorizado la celebración de este mercado para el lunes que viene, festividad de la Inmaculada Concepción, según ha informado el portavoz del equipo local, Vicent Sales, al finalizar la junta. Tras este permiso de apertura, los ciudadanos podrán realizar las compras que estimen oportunas en el Recinto de Ferias y Mercados y en su horario habitual. Se espera que, al tratarse de un día no laborable, este mercado cuente con un mayor número de clientes.
