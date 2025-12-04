El paraíso de los cromos está en Castelló

El runrún está en la calle. En la plaza Juan XXIII, todos los que se reúnen cada sábado por la mañana ya están volcados en la nueva edición de la colección de cromos de la Liga Hypermotion, la de la temporada 2025-26, donde está el CD Castellón.

Es el gran reclamo, en este momento, para los coleccionistas de la capital de la Plana. Pero, en este particular punto de encuentro, no solo se intercambian estas figuritas. También se comercia con los cromos de los futbolistas de Primera División o de los que juegan la Champions League.

José Parra, a la izquierda de la imagen, es el organizador de este punto de encuentro de coleccionistas en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Aunque la tentación es pensar que se trata de una cosa de niños, un vistazo a esta plaza de Castelló desmiente rápidamente este juicio. Algún pequeño se puede ver, pero son más sus padres y sus abuelos los que aprovechan este espacio para intercambiar cromos y charlar sobre sus colecciones.

También una mujer de 60 años, preguntando por un sticker que le falta, y un adolescente que había pedido una estampa firmada de un jugador del Athletic de Bilbao. Incluso un hombre que ya supera los 80 años, acompañado por su perro, que se sienta tranquilo a esperar, busca los últimos cromos para completar el álbum de Primera División.

Como explica José Parra, el organizador de este mercadillo de cromos desde hace más de 15 años, "los niños suelen ser una excusa para los padres. Muchos vienen aquí y, con los cromos, aprovechan para recuperar recuerdos de su niñez como también le pasa a mucha gente mayor".

La plaza Juan XXIII es el lugar donde se intercambian cromos cada mañana de sábado. / Gabriel Utiel

Parra señala que "se trata de una adicción, pero en el buen sentido. Vienen muchas personales por las figuritas, pero terminan naciendo relaciones personales". Además, como apunta, "hoy en día, las colecciones están pensadas para gente con dinero, por lo que son más difíciles de hacer por los niños. Hay cromos especiales que cuestan mucho dinero para completar los álbumes". De hecho, afirma que "se pagan hasta 50 o 60 euros por los más difíciles de conseguir".

50 cajas para vender

Nada mejor para enganchar a nuevos coleccionistas que tu equipo salga en un álbum. La demostración es la serie de cromos de Segunda División, que el año pasado "se quedó sin existencias" en Castelló.

Para este curso, José explica que "ya tengo 50 cajas de cromos reservadas para personas que quieren comprarlas". Tras una encuesta en redes sociales, entre un grupo de habituales, todo prefigura otro gran éxito para esta colección.

Pero la pasión por estas figuritas implica también a los profesionales. José Parra lo sabe bien, porque él hace sus propios cromos del Castellón y se los da a firmar a los futbolistas.

"Alberto Jiménez me pidió uno para enviárselo a su madre", explica y hay otros casos, como el del exjugador y entrenador, Paco Jémez que "me pidió un sticker de su época en el Deportivo de la Coruña para enseñar a sus jugadores que tenía pelo".

También los hay que se niegan a firmar, tras no haber hecho las paces con su pasado, caso de Zlatan Ibrahimovic y su figurita como jugador del FC Barcelona. En cambio, otros se echan a llorar de la emoción, como el exdelantero del Atlético de Madrid, Juan Sabas, que le pidió a Javier Parra cromos de su época como futbolista para poder enseñárselos a sus hijos.