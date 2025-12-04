El Planetari de Castelló se renueva: las películas se verán mejor

El Planetari de Castelló se renueva. El museo de la ciencia del Grau se moderniza y mira al futuro para ofrecer a los castellonenses y visitantes una programación más adaptada a los tiempos con películas de primer nivel con la tecnología 4K "más inmersiva, más nítida y más universal", según apuntan fuentes del centro.

Y lo harán gracias al nuevo proyector adquirido por el Planetario a través de la Concejalía de Cultura, con una inversión de 304.173 euros, adjudicada a la empresa fracesa RSA Cosmos, con una amplia experiencia en este tipo de proyectos, con instalaciones en planetarios como el de Aragón, Shengzen o el Wits Anglo American Digital Dome de Johanesburgo, entre otros.

De interés público

Se trata de un contrato tramitado de urgencia para la compra e instalación del equipamiento, "una necesidad inaplazable y de interés público para dotar de los medios adecuados al Planetario que garanticen la promoción del ocio y el tiempo libre", según el pliego que consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Desde el Planetari de Castelló explican que a la espera de la nueva dotación, que tiene un plazo de instalación de "un mes", "las proyecciones no paran, con una programación diaria de películas con el cosmos como protagonista, además de exposiciones y actividades polivalentes".

La contratración incluye "la renovación integral del sistema digital, incluyendo proyectores de vídeo, ordenadores, soportes mecánicos, software de reproducción astronómica y todos los elementos necesarios para su correcta interconexión", según el pliego.