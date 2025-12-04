Los plazos para aprobar el presupuesto de Castelló para 2026. Atención porque hay novedades

El Ayuntamiento de Castelló ya tiene plazo para aprobar el presupuesto municipal para 2026 y que asciende a 253,2 millones, el más alto e inversor "para seguir transformando la ciudad”, según el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo. El edil ha concretado que este viernes se abre el plazo de presentación de enmiendas, hasta el 12 de diciembre. El día 15 será el turno para la segunda Comisión Plenaria extraordinaria, de carácter urgente, para el debate y la votación de dichas enmiendas así como para realizar el dictamen del proyecto del presupuesto.

Juan Carlos Redondo es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Una vez realizada la junta de portavoces el 18 de diciembre, el pleno de aprobación de estas cuentas será el 23 de diciembre y entrarán en vigor en enero. Así, Redondo ha querido destacar “la voluntad de transparencia, cooperación y lealtad del equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, con la oposición en el Ayuntamiento a la hora de trasladar e informar sobre los trámites para la aprobación de este presupuesto y permitir la participación y la contribución de todos los grupos políticos al que es la hoja de ruta para la actividad municipal para el próximo 2026”.

Además, este año y por primera vez, el presupuesto se aprobará al mismo tiempo que la plantilla y la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Castelló, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Por otra parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado que la alcaldesa “presuma de los fondos europeos cuando una parte de su propio gobierno no quería que llegaran".