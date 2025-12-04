Todo lo que la Policía Local de Castelló tiene que saber en materia de protección de datos

La Policía Local de Castelló ha reforzado esta semana su capacitación en materia de protección de datos gracias a una jornada formativa que ha sido impartida por un abogado especializado en la materia. La sesión ha permitido profundizar en el marco normativo vigente y en las obligaciones que afectan a los agentes en el desempeño diario de sus funciones, especialmente en lo relativo a la gestión responsable y segura de la información personal.

El curso ha contado con la participación de policías locales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, entre ellos representantes de municipios como Alicante, Sagunto o Burriana. Esta presencia diversa ha favorecido un intercambio enriquecedor de experiencias y ha permitido contrastar prácticas y procedimientos entre diferentes cuerpos. La formación se ha desarrollado mediante un formato dinámico de preguntas y respuestas, lo que ha facilitado la resolución de dudas reales y el análisis de situaciones prácticas.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como las buenas prácticas en el tratamiento de datos durante las intervenciones policiales, el uso profesional de aplicaciones de mensajería y las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y el correcto manejo de la información.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “nuestros policías necesitan estar permanentemente actualizados. La normativa ha evolucionado, las tecnologías han cambiado y es fundamental que el cuerpo esté preparado para afrontar estos retos con garantías. La formación constante ha sido y seguirá siendo una prioridad para ofrecer un servicio moderno, eficaz y seguro.”

Asimismo, Ortolá ha subrayado que esta apuesta por la capacitación beneficia directamente a la ciudadanía: “Cuando el agente dispone de conocimientos sólidos y actualizados, actúa con mayor seguridad jurídica y protege mejor los derechos de nuestros vecinos. Ese compromiso con la profesionalidad y la transparencia es fundamental para este gobierno municipal.”