La propuesta del PSPV para el pago de la tasa de la basura en Castelló

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado este jueves por registro municipal sus alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2026, un documento que pretende ampliar las bonificaciones económicas a las familias castellonenses y paliar de forma efectiva “el golpe que va a suponer el basurazo de Carrasco durante el año que viene tras el varapalo sufrido ya este 2025”, según ha dicho la portavoz socialista, Patricia Puerta. La edila ha destacado que las medidas del PSPV para paliar esta tasa de la basura es vincular el pago de la misma al consumo de agua y al número de personas que reside en la vivienda.

La socialista Patricia Puerta, junto a la oficina de recaudación de Castelló, este jueves. / Mediterráneo

Puerta recuerda que para este año que acaba "el gobierno municipal del PP y Vox no ha hecho los deberes, ya que ha aplicado una subida del 100% en la tasa de basura en la totalidad de actividades comerciales y en la inmensa mayoría de los inmuebles destinados a vivienda, todo ello sin haber dado la posibilidad, a la ciudadanía y empresariado castellonense, de beneficiarse de posibles bonificaciones en 2025”.

Con estos antecedentes, “en los que no han cumplido con el requisito de la Ley de que tiene que pagar más quien más contamina y tiene que bonificarse más quien más recicla”, desde el grupo municipal socialista “proponemos medidas valientes, y sobre todo conformes a la Ley, para que las familias castellonenses puedan paliar los efectos de una presión fiscal que, con el PP y Vox, va a más”.