Las siete cuestiones más importantes a las que el Ayuntamiento de Castelló ha dado luz verde: de la marjal a un convento

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves siete asuntos de importancia para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y que se centran en la declaración de interés comunitario para las obras de reforma del antiguo convento de San José (en el camino Caminàs cerca de la basílica de la Virgen del Lledó) con el fin de abrir una residencia para personas con problemas de salud mental; la prórroga de dos programas de servicios sociales para dar cobertura a los más de 2.000 ucranianos que han llegado a la ciudad desde la guerra; las obras en el plan parcial Patos I y Patos III en la Marjaleria; la aprobación de reconocimientos de crédito por valor de 1,5 millones; las obras de remodelación de la plaza de la Esparraguera, en el distrito sur; y la aprobación de la segunda modificación del contrato con la empresa responsable de mejorar el servicio de recaudación municipal. A estos se suma la autorización de la apertura del Mercado del Lunes para el día 8, día de la Inmaculada Concepción.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Así lo ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, quien ha destacado que el plan estructural del Plan General de Castelló contempla el desarrollo del Plan de Reforma Integral (PRI) de las partidas Patos I y Patos III con el fin de ir urbanizando la zona y conectar ambas zonas con un puente peatonal. Tras analizar las alegaciones presentadas, un total de 21 (cuatro estimadas, ocho desestimadas y nueve estimadas parcialmente), el documento irá al pleno y tendrá 45 días de exposición pública, luego deberá aprobarse el proyecto de urbanización y después se realizará el de reparcelación. Unos plazos que hacen que las obras no comiencen hasta dentro de dos años, ha dicho Sales.

Imagen de archivo del antiguo convento de San José. / Toni Losas

En cuanto al servicio de recaudación, el concejal ha explicado que dentro de la nueva contrata está previsto un cambio de ubicación de las actuales oficinas abiertas al público "ya que el actual se ha quedado pequeño", por lo que habrá otro local "más digno y en mejores condiciones técnicas y tecnológicas para hacer más eficiente la recaudación".

Imagen de archivo de la oficina de recaudación actual del Ayuntamiento de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Finalmente, el edil y portavoz adjunto del ejecutivo de Begoña Carrasco, Antonio Ortolá, ha destacado que las obras de remodelación de la plaza de la Esparraguera tendrán un coste de 135.000 euros en total y que corresponden a los presupuestos participativos de este año. Los trabajos los ejecutará Maquiver y tendrán una duración de cuatro semanas. El teniente de alcalde del distrito sur ha comentado que la obra hará que la plaza sea más accesible, con nuevos columpios, una fuente, más mobiliario y aparatos para personas mayores. En cuanto a los trabajos antiinundaciones de la avenida València esquina calle Larra, Ortolá ha dicho que empezarán en breve.