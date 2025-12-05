¿Qué harán 160 administraciones locales en Castelló en marzo? Sobre esto debatirán

Castelló será la sede, los días 24 y 25 de marzo, del III Congreso Nacional de Desarrollo Local Innovación en el Pacto Intergeneracional que reunirá en la capital de la Pana a 200 participantes, entre los que se encuentran 160 administraciones locales de toda España. Un evento que proyectará a la ciudad como referente nacional de empleo, talento, innovación y cohesión social y la proyectará como destino de congresos, según ha explicado este viernes el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo.

Durante la celebración de esta cita que tendrá lugar en el Menador y el Teatro del Raval Rafa Lloret, los asistentes debatirán sobre tres pilares fundamentales que atienden al momento de transformación profunda y que son el relevo generacional, la economía intergeneracional y la diversidad intergeneracional en la producción. El edil Redondo ha destacado tras la presentación de esta iniciativa que este congreso está construido sobre un proceso participativo que busca inspirar mediante análisis, ponencias y experiencias transformadoras propuestas viables y compromisos mediante acuerdos y hojas de ruta para trasladarlas a nivel local.

Edificio del Menador, una de las sedes del congreso. / Mediterráneo

Cuatro redes nacionales

“Castellón es junto a Gijón, la única ciudad de España que forma parte simultáneamente de las cuatro redes nacionales que impulsan la innovación en empleo y territorio: Red RETOS, Red REDEL, Foro de Ciudades por el Empleo y Red Innpulso. Por tanto, este congreso supone un reconocimiento al trabajo que se viene realizando dese el gobierno municipal, a través del área de empleo. Castellón se reafirma como ciudad líder en políticas de empleo”, ha dicho el concejal.

Por su parte, Guzmán García, técnico del Ministerio de Trabajo y Economía Social en representación de la red RETOS, ha destacado que “tenemos por delante un congreso de primer nivel, donde se van a ver cuatro visiones de cuatro redes diferentes. En el caso de la red RETOS el enfoque es de la responsabilidad territorial, porque no se puede desarrollar política local sin responsabilidad social. Las redes de desarrollo local son un aprendizaje permanente, va a ser una magnífica oportunidad para intercambiar experiencias y encontrar soluciones novedosas a problemas de la sociedad”.

Fachada del Teatre del Raval de Castelló. / Mediterraneo

Redondo ha recordado que “durante los últimos años, Castellón ha intensificado su apuesta por el empleo con iniciativas como los Programas de Formación a la Carta, la ampliación de la oferta formativa del Centro Municipal Tetuán XIV y nuevas iniciativas público-privadas que permitirán crear más de 500 puestos de trabajo”. Y ha añadido que esta cita en la capital "convierte a Castellón en punto de partida de la Guía Inspiradora de Propuestas para el Ámbito Local, un documento que recogerá conclusiones de los labs, aportaciones de los expertos y experiencias municipales que serán útiles para todos los gobiernos locales del país”.