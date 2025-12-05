Castelló celebra a la Policía Nacional desvelando una nueva escultura y renombrando un paseo: descubre dónde están

Castelló ha homenajeado este viernes a la Policía Nacional en un acto en el que ha habido una doble inauguración para mostrar el orgullo que la ciudad siente por los agentes de la Comisaría Provincial: un paseo dedicado a este cuerpo armado y una escultura del Ángel Custodio, patrón de la Policía Nacional.

Tal y como adelantó Mediterráneo el martes, este nuevo paseo, situado frente al edificio de la Comisaría, es el que hasta ahora se conocía como Río Nilo, y desde ahora honra la labor de los policías nacionales. El paseo está coronado por la escultura, una obra sufragada por el Ayuntamiento y que ha realizado el artista Luis Francisco Bravo, conocido como "Raca".

Carrasco defiende la libertad

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado que esta escultura de más de dos metros de alto y el paseo aledaño pretenden recordar que la Policía Nacional defiende "la libertad, que es un tesoro que hay que guardar" en España.

"Tenemos la suerte, o eso creo, de contar con un estado de Derecho y hay que defenderlo de manera firme, con muchas manos, ya que muchas son las amenazas que vemos todos los días", ha incidido Carrasco, quien ha destacado la colaboración entre la institución homenajeada y la Policía Local de Castelló y la Guardia Civil.

Una obra que se integra en la ciudad

La alcaldesa de Castellón, tras felicitar a "Raca", ha afirmado que “esta escultura forma ya parte de ese museo al aire libre que forman junto a otras decenas de obras en la ciudad de Castellón, forma parte del día a día nuestra ciudad y nuestros ciudadanos".

Carrasco, por cierto, ha hecho referencia a la actuación crucial de varios policías nacionales y un policía local la pasada semana, cuando salvaron a una mujer "en un incendio que se saldó sin víctimas". Se trata del caso publicado en este diario, elegido por la víctima para agradecer a los agentes como "una bendición de vida".

La alcaldesa ha querido resaltar además la colaboración estrecha de ambos cuerpos (el nacional y el local) "para luchar contra la lacra que es la violencia de género".

Recuerdo a los agentes fallecidos

Por su parte, el jefe superior de Policía en la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, ha destacado "la impresionante obra escultórica" y ha recordado al agente Carlos Martí Gisbert, caído en noviembre en Valencia al intentar evitar un robo.

También hubo palabras de cariño y recuerdo de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, para la "pionera y referente" Carmen Corcuera, primera mujer Policía Nacional de la provincia de Castellón, fallecida este año tras una enfermedad. "Su legado está presente en cada rincón de este nuevo espacio", ha recalcado.