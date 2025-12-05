Circulación
Este es el motivo del macroatasco que han sufrido los conductores en el centro de Castelló
Ha sido este viernes
A media mañana de este viernes (alrededor de las 11.00 horas), los conductores castellonenses que circulaban por la ronda Mijares y alrededores, se han visto inmersos en un macroatasco sin salida inmediata que ha afectado también a las calles colindantes a este vial central de la capital de la Plana, eje principal de circulación. Una situación que se ha alargado hasta al menos hora y media después, según han declarado varios afectados que se han puesto en contacto con este diario.
El atasco ha provocado que los conductores fueran bajando de sus vehículos para ver qué pasaba y que usuarios de autobús también lo hicieran para dirigirse andando hasta los lugares donde tenían previsto llegar, incluida la estación, para no perder más tiempo. Otros castellonenses que esperaban taxis también se han visto afectados, ya que este servicio público había quedado atrapado en las largas colas.
Fuentes de la Policía Local han confirmado a este diario esta retención y han explicado que se ha debido a las obras de la última parte del asfaltado de la zona de bajas emisiones próximas a la calle Germà Colón (antigua Arquitecto Traver) en las inmediaciones de la plaza Huerto Sogueros. La necesidad de colocar las máquinas en uno de los carriles de la ronda Mijares para estos trabajos ha hecho que este se eliminara y solamente se pudiera circular por un carril. El personal de la empresa ha señalizado el paso con el apoyo de la Policía Local que se ha desplazado hasta el lugar.
