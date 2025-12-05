Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja

Sigue la sangría de cierres de locales comerciales en el casco histórico de Castelló pese a las medidas que el Ayuntamiento de la capital de la Plana está implementando como, por ejemplo, el marketplace con las taquillas inteligentes en los mercados, el Black Friday, la campaña de bonos comerciales, los convenios con las asociaciones de este sector para ofrecer descuentos en los aparcamientos del centro o las ayudas a los establecimientos afectados por las obras de la zona de bajas emisiones.

Una situación que ya ha afectado, al menos, a 89 locales del casco urbano, tal y como ha podido comprobar Mediterráneo. Cerca de 90 bajos que antes acogían un comercio muestran sus carteles de se alquila o se vende y, algunos, están cerrados sin anuncio alguno. Este diario, tras recorrer las calles Alloza, Enmedio, Mayor, Colón, pasaje José García y el entorno de la plaza Santa Clara (zonas comerciales por excelencia), ha detectado que las dos primeras son las que cuentan con más locales sin actividad, a los que se suman siete que están en obras y cuatro que se han trasladado a otra zona del centro o de la periferia.

La emblemática farmacia Beltrán de la calle Enmedio se ha trasladado a la zona de la UJI. / P. A.

Así, la última tienda en cerrar sus puertas ha sido la de la reconocida marca Pepe Jeans, que ha terminado de dar servicio la calle Enmedio, al igual que pasará con Katherine, otro establecimiento ubicado a escasos metros de este y que ya ha colocado el liquidación por cierre.

Tienda cerrada de Pepe Jeans. / P. A.

"Escuchamos a los comerciantes para revitalizar a este sector local" Alberto Vidal — Concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castelló

En este sentido, el edil de Comercio, Alberto Vidal, ha destacado que desde el consistorio "lo primero que estamos haciendo para revitalizar el comercio local es escuchar a los comerciantes porque para nosotros es fundamental conocer qué necesitan, qué les preocupa y qué propuestas tienen". "Por eso mantenemos reuniones continuas y un contacto directo y constante con ellos y la escucha activa es la base para poder avanzar juntos", ha afirmado Vidal.

Katherine, en la calle Enmedio. / P. A.

"Es evidente que existen cierres, pero también nuevas aperturas. Sabemos que nuestros comercios necesitan apoyo, y en eso estamos centrados y vamos a seguir ayudándolos, potenciándolos y acompañándolos", ha finalizado el concejal.