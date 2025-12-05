Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces

Castelló ha inaugurado esta tarde la Navidad con el multitudinario encendido oficial que ha tenido lugar en la plaza Mayor ante cientos de personas que han sido testigos de una Encesa de luces de Navidad y que ha hecho brillar Castelló como nunca. Tras unos momentos de curiosidad y gran expectación, el acto se ha iniciado con la proyección inicial de un video mapping sobre la fachada del Ayuntamiento, con imágenes de personajes de la mitología castellonense como Tombatossals, Bufanúvols, Tragapinyols, Arrancapins y Cagueme que acaban guiando, de la mano de Quiqueta ‘la Pigà’, a San José y a la Virgen María hasta el Forn del Plà, donde nace el niño Jesús. Los tres Reyes Magos, quienes guiados por la estrella que Tombatossals, llegan a la ciudad, no sin antes pasar por las Islas Columbretes y la Cova de les Meravelles, para hacer su entrada por el Puerto de Castellón. Una historia combinada, además, con imágenes del ambiente navideño que impregna cada año la ciudad.

Imagen de la plaza Mayor, ya repleta de castellonenses, media hora antes del encendido oficial, en la tarde de este viernes. / Mediterráneo

A continuación, la alcaldesa Begoña Carrasco, acompañada de las reinas de las Fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón, y de la concejala de Fiestas Noelia Selma, ha invitado a los castellonenses a encender la Navidad con una cuenta atrás hasta apretar el botón que ha posibilitado el encendido simultáneo de 1.721.606 lámparas de LED en 94 calles y plazas. Acto seguido han cobrado protagonismo los cuatro ángeles custodios de la plaza Mayor con un novedoso espectáculo combinando juegos de luz al son de villancicos. No han faltado los fuegos artificiales ni la música en directo con la actuación del grupo Velvet Candles y que ha interpretado algunos de los villancicos más populares junto a invitados de la talla de Jaime Urrutia. El que fuera líder de Gabinete Caligari ha estado acompañado de Roberto Gil (Tennessee) y Dani Nel.lo (Los Rebeldes).

Por otra parte, desde este viernes y hasta el lunes, la plaza de las Aulas, la calle Mayor y la calle Caballeros acogen el mercado medieval como parte de la programación navideña y que ha visitado la alcaldesa junto con el concejal de Comercio, Alberto Vidal. El recinto, donde hay recreaciones históricas, está compuesto por más de 80 puestos de artesanía, productos tradicionales y gastronomía.