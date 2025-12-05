Las pruebas de las luces de Navidad en Castelló llegan con polémica política

Las pruebas del encendido de las luces de Navidad acompañado por música en algunas zonas de Castelló ha llegado con polémica política a escasas horas del encendido oficial, previsto apra este viernes a las 19.00 horas en la plaza Mayor. Un acto que se incluye en una amplia programación navideña prevista por el consistorio y que comprende desde hoy y hasta el 6 de enero.

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha trasladado al gobierno municipal las quejas del vecindario por la instalación de una decoración navideña “especialmente grande, ruidosa y molesta” en varios puntos de la ciudad, especialmente en la avenida Lledó. El valencianista señala, además, que el Ayuntamiento destinará este año cerca de 600.000 euros a las luces de Navidad, "una cifra que aumenta aún más si se tienen en cuenta otros contratos y elementos decorativos repartidos por la ciudad".

Los ángeles serán protagonistas en el encendido de este viernes por la tarde en Castelló. / KMY ROS

“Hemos hecho llegar al gobierno del Partido Popular las quejas del vecindario por la instalación de una decoración navideña que está interfiriendo en su día a día. Una cosa es decorar la ciudad para la Navidad, con lo que podemos estar totalmente de acuerdo, pero otra cosa es querer competir con Vigo”, ha destacado Garcia.

Varios residentes han expresado "su malestar no solo por el tamaño de la instalación, sino también por el ruido porque en los últimos días se han realizado pruebas con música a un volumen elevado y durante horas, algo que afecta al descanso y al día a día", ha continuado el concejal. Compromís señala que el vecindario ha trasladado esta preocupación al consistorio y confía en que el gobierno municipal “les haga caso y actúe con responsabilidad” para evitar que las molestias continúen. Desde el grupo municipal de Compromís recuerdan que el espíritu navideño tiene una gran acogida entre la ciudadanía, pero consideran que la música no puede sonar de manera continuada ni con el volumen actual, y esperan que la alcaldesa “tome medidas para que la decoración no se convierta en un problema de convivencia”.

Imagen del encendido de las luces de las pasadas navidades en la ciudad de Castelló. / ERIK PRADAS

"Más luces que vivienda pública"

Por otro lado, Garcia ha advertido que el gobierno local de Carrasco “se gasta más dinero en luces de Navidad que en ampliar el parque de vivienda pública de la ciudad de Castelló”. En este sentido, Compromís defiende que la ciudad puede y debe estar decorada por Navidad, pero pide que “no se convierta en una competición ni en un gasto desproporcionado”. Desde Compromís señalan que no se trata de evitar el ambiente navideño, "sino de evitar excesos que además generan molestias innecesarias al vecindario".