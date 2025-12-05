El PSPV pide que Castelló habilite por sede electrónica los cambios en el padrón

La concejala socialista del Ayuntamiento de Castelló, Anunciación Láinez, ha reclamado este viernes al equipo de gobierno local que dé "los pasos necesarios para habilitar la posibilidad de realizar gestiones de empadronamiento y cambio de domicilio por medios digitales y evitar así la necesidad de acudir de manera presencial al Registro General".

Láinez ha señalado que “todos podemos ver a diario las colas que hay en la plaza Mayor para poder acceder al Registro General, una realidad que parece que no quiere ver el gobierno municipal de Begoña Carrasco y que llevamos denunciando desde hace meses”. En las comisiones de estudio solicitó a los representantes el equipo de gobierno que “estudie los pasos necesarios para habilitar los cambios de domicilio a través de la sede electrónica, que tendría que ser para toda clase de peticiones sobre el padrón, pero ya nos dieron a entender que no tienen mucho interés en solucionarlo”.

Imagen de archivo de colas en el Registro General de la plaza Mayor. / PSPV

La concejala del PSPV insiste en que el empadronamiento “están en primer lugar entre las citas presenciales que se dan en el Registro General del ayuntamiento”. La opción de poder realizar estos trámites desde casa por medios digitales, pidiendo la misma documentación que se reclama a nivel presencial, “acabaría con gran parte del colapso de este servicio”, explica Anunciación Láinez, quien recuerda que “son muchos los ayuntamientos de España que sí lo tienen operativo”.