Castellló celebra Sant Nicolau de Bari
La concejala de Fiestas y de Ermitas, Noelia Sel, ha participado en la tradicional misa y procesión en honor al Santo junto con la concejala de Turismo, Arantxa Miralles
R. D. M.
La concejala de Fiestas y de Ermitas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, han acompañado a la Comisión de Festes de Sant Nicolau de Bari en la Misa y Procesión en honor al Santo que se ha celebrado esta misma mañana.
El Ayuntamiento de Castellón muestra una vez más su apoyo a ‘les festes de carrer’ y a las tradiciones que mantienen viva la ciudad.
“Una vez más, desde el gobierno municipal, queremos reconocer y seguir apoyando la gran labor de las asociaciones de nuestra ciudad, su interés e implicación por mantener unas fiestas, como las que se organizan en honor a Sant Nicolau de Bari. Fiestas que llenan de ambiente festivo la calle Alloza y los viales adyacentes. Una celebración que sirve para estrechar lazos entre vecinos, comercios y visitantes, con una programación que combina cultura popular, actividades familiares y actuaciones musicales”, ha manifestado Noelia Selma.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?