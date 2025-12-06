Castellló celebra Sant Nicolau de Bari

La concejala de Fiestas y de Ermitas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, han acompañado a la Comisión de Festes de Sant Nicolau de Bari en la Misa y Procesión en honor al Santo que se ha celebrado esta misma mañana.

El Ayuntamiento de Castellón muestra una vez más su apoyo a ‘les festes de carrer’ y a las tradiciones que mantienen viva la ciudad.

“Una vez más, desde el gobierno municipal, queremos reconocer y seguir apoyando la gran labor de las asociaciones de nuestra ciudad, su interés e implicación por mantener unas fiestas, como las que se organizan en honor a Sant Nicolau de Bari. Fiestas que llenan de ambiente festivo la calle Alloza y los viales adyacentes. Una celebración que sirve para estrechar lazos entre vecinos, comercios y visitantes, con una programación que combina cultura popular, actividades familiares y actuaciones musicales”, ha manifestado Noelia Selma.