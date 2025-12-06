Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellló celebra Sant Nicolau de Bari

La concejala de Fiestas y de Ermitas, Noelia Sel, ha participado en la tradicional misa y procesión en honor al Santo junto con la concejala de Turismo, Arantxa Miralles

Las imágenes de la misa por Sant Nicolau de Bari

Las imágenes de la misa por Sant Nicolau de Bari / Gabriel Utiel

R. D. M.

Castelló

La concejala de Fiestas y de Ermitas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, han acompañado a la Comisión de Festes de Sant Nicolau de Bari en la Misa y Procesión en honor al Santo que se ha celebrado esta misma mañana.

El Ayuntamiento de Castellón muestra una vez más su apoyo a ‘les festes de carrer’ y a las tradiciones que mantienen viva la ciudad.

“Una vez más, desde el gobierno municipal, queremos reconocer y seguir apoyando la gran labor de las asociaciones de nuestra ciudad, su interés e implicación por mantener unas fiestas, como las que se organizan en honor a Sant Nicolau de Bari. Fiestas que llenan de ambiente festivo la calle Alloza y los viales adyacentes. Una celebración que sirve para estrechar lazos entre vecinos, comercios y visitantes, con una programación que combina cultura popular, actividades familiares y actuaciones musicales”, ha manifestado Noelia Selma.

