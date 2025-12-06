Castelló celebra a lo grande el Día de la Constitución en un ambiente festivo

El Ayuntamiento de Castellón organizó ayer una programación especial para conmemorar el Día de la Constitución, que este año volvió a tener como protagonistas la participación ciudadana y la reivindicación del espíritu democrático que inspira la Carta Magna.

Amplia representación política

La celebración tuvo lugar en la plaza Mayor, con destacada presencia de la alcaldesa Begoña Carrasco y los concejales de la corporación municipal. Junto a ellos se han sumado a la celebración el Vicepresidente Tercero y Conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la delegada del Consell, Susana Fabregat y el vicepresidente de la Diputación, Héctor Folgado, entre otras autoridades, como diputados autonómicos y nacionales y senadores y autoridades militares.

Lectura continuada de la Constitución

Todos ellos se sumaron a la lectura ininterrumpida de la Constitución Española en la plaza de la Pescadería, uniéndose a los vecinos que lo han hecho desde las 11.00 horas de la mañana.

«Nuestra Constitución cumple hoy 47 años. Hoy más que nunca renovamos nuestro compromiso con los valores que garantizan la libertad, la igualdad, la convivencia y nuestro Estado de Derecho. La Constitución de 1978 es de todos y para todos, asegura el pluralismo político, promulgando la unidad de nuestro país y la Igualdad entre todos los españoles», manifestó la alcaldesa de la capital de la Plana.

La primera edil, en su condición también de concejala de Igualdad, puso voz al artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social».

Emoción con la Banda Municipal

El concierto conmemorativo del Día de la Constitución Española, a cargo de la Banda Municipal volvió a llenar el corazón de Castellón en un día festivo y de celebración. Bajo la batuta del director castellonense José Vicente Ramón Segarra se interpretaron diferentes piezas musicales como el pasodoble El niño de Jerez; Hispania, Farruca del Molinero, Fandango y La Marchenera, además de la Gran Jota de la Dolores.

La actuación de la institución musical del Ayuntamiento de Castelló finalizó, como es tradicional, con la Marxa de la Ciutat, el Himne de la Comunitat Valenciana y el Himno Nacional de España.