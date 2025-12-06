Castellón celebra las pruebas físicas para las tres nuevas plazas de Bombero municipal

El proceso selectivo para cubrir las tres nuevas plazas de Bombero municipal del Ayuntamiento de Castellón continúa avanzando con la celebración de las pruebas físicas, realizadas esta semana en las instalaciones deportivas de Gaeta Huguet. A esta fase han acudido 20 aspirantes, mientras que el resto de candidatos convocados quedaron exentos al contar con la convalidación prevista en las bases. Durante la jornada se han evaluado distintas pruebas de esfuerzo, resistencia y capacidad física, fundamentales para el desempeño de las funciones propias del cuerpo de Bomberos.

Cabe recordar que este proceso selectivo comenzó el pasado mes de septiembre con la realización de las pruebas teóricas en la Universitat Jaume I, una fase que reunió a 815 aspirantes y que supuso el arranque de la primera convocatoria de plazas fijas de Bombero municipal en 15 años. Esta respuesta masiva evidenció el interés y la importancia de reforzar un servicio esencial para la ciudad, así como el compromiso del Ayuntamiento por avanzar hacia un cuerpo más estable, profesional y dotado de los recursos necesarios.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “la celebración de las pruebas físicas representa un paso más dentro de un proceso que pretende garantizar que los nuevos efectivos cuenten con la preparación adecuada para un servicio tan exigente como el de Bomberos”.

Asimismo, el concejal ha indicado que “la incorporación de nuevos efectivos permitirá reforzar la estructura del servicio, mejorar la operatividad del cuerpo y avanzar en la planificación municipal prevista para los próximos años. Nuestro propósito es garantizar que Castellón disponga de un cuerpo de Bomberos completo, preparado y dotado para atender cualquier emergencia con solvencia”.

El concejal ha añadido además que “aunque en esta convocatoria se ofertan tres plazas, este proceso selectivo nos permitirá avanzar en la planificación prevista para los próximos años. La idea es continuar reforzando la plantilla en función de las necesidades del servicio, con la posibilidad de incorporar hasta 15 nuevos efectivos si así lo requieren las circunstancias”.

Tras la finalización de las pruebas físicas, el proceso selectivo continuará con las siguientes fases establecidas en las bases, hasta completar la selección de los tres nuevos profesionales que se incorporarán próximamente al cuerpo de Bomberos municipales.