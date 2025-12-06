Comienza el ciclo de ‘Cuentacuentos’ en los barrios de Castellón

El concejal de Barrios, Paco Cabañero, ha anunciado el inicio del ciclo de ‘Cuentacuentos’ en los diferentes distritos de Castellón “para que la Navidad llegue a todos los rincones de nuestra ciudad”. Serán un total de 21 actuaciones desde hoy hasta el 8 de diciembre

Así pues, en la jornada de hoy se han programado hasta un total de siete cuentacuentos para hacer disfrutar al público infantil en estos días previos a la Navidad. Se trata de una actividad programada desde la concejalía de Participación Ciudadana y Barrios que este año refuerza su apuesta por las actividades dirigidas al público familiar.

En este sentido, el concejal del área, Paco Cabañero, ha recordado que “este año, en la extensa programación navideña de la ciudad, destaca la gran apuesta por los barrios. Hay previstas 80 actividades, de todo tipo, frente a las 50 que hubo el año pasado. No queremos que ningún niño, ni niña se quede sin disfrutar de la magia de estas fechas tan entrañables”.

Hoy sábado, el ciclo de ‘Cuentacuentos’ se ha desarrollado simultáneamente en la plaza Doctor Marañón (distrito Este); en el Grupo Lourdes y Grupo Perpetuo Socorro (distrito Sur); en Grupo San Agustín y San Marcos (distrito Norte) y en Grupo Santo Domingo, Raval Universitari y Grupo Reyes - Grupo San José Obrero (distrito Oeste).

Avance de la programación en los barrios

Cabañero también se ha referido a las diferentes visitas que realizará el Cartero Real, que llegará a 35 barrios.

Por otra parte anuncia actuaciones musicales los fines de semana del 12, 13 y 19, 20 de diciembre. “Habrá un total de seis actuaciones musicales de grupos locales por los barrios de Castellón", avanza.

No faltarán dos zambombadas navideñas, el 24 de diciembre en el Grao y el 27 de diciembre en la Plaza Mayor.

Y otra de las acciones en las que ha incidido el edil es en las rutas motorizadas navideñas, “donde Papá Noel visitará los distritos Norte, Sur, Este, Oeste y Grao en moto para llegar a los más pequeños de todos los barrios".

Finalmente, Cabañero ha recordado la 25ª edición del concurso de belenes, “que recuperamos en el 2023, y en esta ocasión se ha incluido una nueva categoría, la de familiares, a las tres ya existentes”.