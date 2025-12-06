Compromís per Castelló colabora amb l'equip de govern per impulsar millores de convivència per a la Magdalena
La reunió ha permitit estudiar fórmules en la gestió extraordinària de la neteja o l'impuls de campanyes informatives sobre l'ordenança de soroll
Compromís per Castelló ha compartit amb l'equip de govern de l'Ajuntament el treball fet fins ara en matèria de convivència durant la Magdalena. A més han explorat possibles millores de cara a les festes de 2026. La trobada va comptar amb la participació del regidor Pau Sancho i la regidora Vera Bou per part de Compromís, així com dels responsables municipals de les àrees implicades Sergio Toledo, Cristian Ramírez i Noelia Selma, a més del personal tècnic municipal.
La coalició ha recordat que va retirar la moció presentada al ple per facilitar un treball conjunt amb el govern de Carrasco i continuar avançant en propostes compartides. Durant la reunió es van repassar els punts plantejats per Compromís, com ara l’estudi de fórmules perquè les entitats que organitzen activitats de manera continuada tinguen un paper en la gestió extraordinària de la neteja durant la setmana de Magdalena, o la conveniència d’impulsar campanyes informatives sobre l’ordenança de soroll, els horaris i altres aspectes de la normativa vigent.
El regidor de Compromís, Pau Sancho, destaca que “cada any les festes creixen i hem d’anar incorporant mecanismes que permeten gaudir-les sense afectar el descans dels barris”. Segons Sancho, “ha estat una reunió amb sintonia en algunes qüestions delicades, i valorem positivament haver trobat punts en comú per continuar avançant amb rigor i amb tota la informació damunt la taula”.
Serveis municipals
La coalició recorda que l’any passat es van recollir més de 40.000 quilos d’escombraries en la via pública i prop d’1,5 milions de quilos de residus sòlids urbans, un volum que obliga a reforçar els serveis municipals durant tota la setmana festera. Per aquest motiu, Compromís planteja estudiar fórmules perquè les entitats que organitzen activitats de manera continuada tinguen un paper en esta gestió extraordinària.
Pel que fa al soroll, tot i disposar d’una ordenança clara, la coalició assenyala que sovint es produeixen incidències pel desconeixement de la normativa i considera útil reforçar la informació sobre horaris i límits acústics entre les entitats organitzadores.
Avançar en l'anàlisi
Compromís subratlla que, tot i no haver-se tancat cap mesura concreta, la reunió ha permés avançar en l’anàlisi d’alguns d’aquests reptes. La coalició considera que el diàleg i la coordinació són essencials per a mantindre l’equilibri entre la vitalitat de la Magdalena i el benestar del veïnat, i reitera la seua disposició a continuar treballant conjuntament per assolir solucions equilibrades dins d’unes festes cada vegada més participatives i multitudinàries.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?