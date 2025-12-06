Un conocido actor de 'Harry Potter' deleita a los seguidores de la saga en su visita a Castelló

El mundo mágico de Harry Potter ha aterrizado en Castellón por la puerta grande. Chris Rankin, el actor británico-neozelandés que dio vida a Percy Weasley, uno de los miembros más recordados de la familia Weasley, ha visitado esta mañana la capital de la Plana para protagonizar un evento único y muy cercano con sus seguidores.

El encuentro se ha celebrado en la tienda El Señor Miyagi, situada en la calle Campoamor, donde se han congregado los fans de la saga para hacerse una foto con él y conseguir un autógrafo.

Visita de un actor de Harry Potter a Castelló / Kmy Ros

Chris Rankin, nacido en Auckland en 1983 y criado en Norfolk, alcanzó fama mundial al interpretar a Percy Weasley, un personaje clave en Hogwarts y en la evolución de los hermanos Weasley. Más allá de Harry Potter, el actor ha participado en la miniserie televisiva The Rotters' Club y es cofundador de la compañía teatral Painted Horse UK, además de colaborar activamente con proyectos escénicos en Reino Unido.