El PPCS exige a Pedro Sánchez “la mayor defensa” frente al “mayor embate a la cerámica”
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, recuerda que la cerámica “es empleo directo para más de 70.000 familias de nuestra provincia”. “Pedimos al PSOE que atienda los verdaderos problemas y no juegue con la nómina de miles de castellonenses”
El planteamiento de la Unión Europea podría imponer un aumento de los costes de producción entre un 30% y un 40%. “El Gobierno de España debe centrarse en la defensa de un sector clave para la provincia y el país. Es lo que esperan los castellonenses”
La cerámica genera el 32,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y garantiza un 30% de empleo a una provincia, la de Castellón, que concentra el 98% de la producción nacional y el 78% de las empresas españolas. En 2024 facturó más de 4.000 millones
R. D. M.
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reivindicado “la mayor defensa” para la “mayor afrenta a la cerámica” que sufre un sector tras la propuesta hecha pública por la Comisión Europea y que plantea el encarecimiento de los costes de producción entre un 30% y un 40%.
Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, ha hecho estas valoraciones tras poner en valor que el sector cerámico “es empleo directo para más de 70.000 familias de nuestra provincia”. Ante la iniciativa planteada por la Unión Europea, “pedimos al PSOE que atienda los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos porque no puede jugar con un sector que es nómina para miles de castellonenses”.
Así lo ha declarado el número dos del PPCS ante la propuesta de incremento de costes que “supone un duro golpe, porque más costes significan menos oportunidades para un mercado al que se está atacando poniendo en riesgo su producción y competitividad”.
Frente a este escenario, “es urgente un Gobierno de España presente y consciente, no una pandilla de palmeros que en lugar de defender el futuro de nuestro país están ocupados en defender a su jefe de filas”. “El castigo que está sufriendo este sector es injusto e irresponsable y por eso exigimos a Pedro Sánchez que se centre en la defensa de un sector clave para la provincia y también para el país”.
La cerámica genera el 32,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y garantiza un 30% de empleo a la provincia de Castellón. Un territorio que concentra el 98% de la producción nacional y el 78% de las empresas españolas. En 2024 facturó más de 4.000 millones. “Por todo ello, si Sánchez es incapaz de gobernar para defender a nuestra tierra lo que debe hacer es convocar elecciones. Porque no se puede someter por más tiempo a España a la política de la inanición”, ha concluido Aguilella.
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Jaque mate' a una asociación 'por querer pasarse de lista' en Castelló. ¿Qué ha pasado?