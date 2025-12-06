El PPCS exige a Pedro Sánchez “la mayor defensa” frente al “mayor embate a la cerámica”

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reivindicado “la mayor defensa” para la “mayor afrenta a la cerámica” que sufre un sector tras la propuesta hecha pública por la Comisión Europea y que plantea el encarecimiento de los costes de producción entre un 30% y un 40%.

Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, ha hecho estas valoraciones tras poner en valor que el sector cerámico “es empleo directo para más de 70.000 familias de nuestra provincia”. Ante la iniciativa planteada por la Unión Europea, “pedimos al PSOE que atienda los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos porque no puede jugar con un sector que es nómina para miles de castellonenses”.

Así lo ha declarado el número dos del PPCS ante la propuesta de incremento de costes que “supone un duro golpe, porque más costes significan menos oportunidades para un mercado al que se está atacando poniendo en riesgo su producción y competitividad”.

Frente a este escenario, “es urgente un Gobierno de España presente y consciente, no una pandilla de palmeros que en lugar de defender el futuro de nuestro país están ocupados en defender a su jefe de filas”. “El castigo que está sufriendo este sector es injusto e irresponsable y por eso exigimos a Pedro Sánchez que se centre en la defensa de un sector clave para la provincia y también para el país”.

La cerámica genera el 32,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y garantiza un 30% de empleo a la provincia de Castellón. Un territorio que concentra el 98% de la producción nacional y el 78% de las empresas españolas. En 2024 facturó más de 4.000 millones. “Por todo ello, si Sánchez es incapaz de gobernar para defender a nuestra tierra lo que debe hacer es convocar elecciones. Porque no se puede someter por más tiempo a España a la política de la inanición”, ha concluido Aguilella.