El PSPV-PSOE de Castelló acusa al PP de haber paralizado el envío de la alerta del 29 de octubre para debatir sobre la eliminación del acento de València

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha calificado de “enfermiza” la actitud de los dirigentes del Partido Popular presentes en el CECOPI que, según se ha conocido esta semana por vía judicial, retrasaron el envío de la alerta del 29 de octubre por su desacuerdo sobre el acento de València en valenciano, el único oficial, y la presencia de otras palabras plenamente aceptadas por la AVL por “sonar demasiado catalanas”. La responsable de comarcas, Ruth Sanz, ha lamentado que “mientras la gente no sabía lo que se le venía encima o, directamente, moría ahogada, el PP prefería desviar el debate de la emergencia para eliminar un acento ortográfico”.

“Hace años que el ala más radical del PP se ha tragado a la regionalista y el valenciano ha pasado de ser un orgullo a ser un problema. Y esta obsesión ha tenido consecuencias mortales. Sí, un debate sobre un acento vale más que una vida”, ha aseverado la dirigente socialista, quien ha acusado al PP “de abdicar de su obligación de proteger a la ciudadanía”.

Coincidiendo con el Día de la Constitución, la dirigente socialista ha apelado a la responsabilidad democrática de la ciudadanía “para que cuando podamos hagamos sentir nuestra voz mediante el voto para echar a este gobierno de ineptos”, ha sentenciado.