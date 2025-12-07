Las cinco claves de las ayudas para las asociaciones vecinales de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha incrementado en 3.000 euros la partida destinada a las asociaciones de vecinos que forman parte del Consejo de Participación Ciudadana y que llega a los 120.000 euros para el 2026.

El concejal de este área, Paco Cabañero, explicó a este periódico que las bases, consensuadas con la ciudadanía tras haber sido analizadas por un grupo de trabajo y corroboradas por el Consejo, estarán vigentes antes de finalizar este año porque la junta de gobierno local tiene previsto aprobarlas la semana que viene. Tras un plazo de 20 días para poder presentar las propuestas, la resolución llegará en el mes de enero. Por este motivo, cada entidad que opte a esta subvención deberá pertenecer al Consejo de Participación Ciudadana (en la actualidad hay alrededor de 50), hacer llegar al Ayuntamiento el proyecto anual de sus actividades y, tras la valoración de los técnicos, se les concederá, si procede, la ayuda solicitada.

«Potenciamos la participación ciudadana y la implicación vecinal en la ciudad» Paco Cabañero — Concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló

Otras tres novedades que recogerá el documento hace referencia a un aumento de la partida de gastos de mantenimiento de los locales de estas asociaciones. «Subirá un 30 por ciento con el fin de que las entidades puedan sufragar estos gastos», destacó Cabañero en declaraciones a Mediterráneo.

Además, de estos 120.000 euros previstos para el año que viene, 98.000 serán para asociaciones de participación ciudadana (el año pasado fueron 95.000 euros) y otros 17.000 euros para las casas regionales que con anterioridad se incluían en el área de Cultura.

Cabañero hizo especial hincapié en que el Ayuntamiento de Castelló avanzará el cien por cien de las subvenciones concedidas a estas asociaciones en cuanto les sean concedidas. «De esta forma, ya tendrán disponibilidad económica para poder ir realizando las actividades que recogen sus respectivos proyectos y que luego tendrán que justificar», explicó el edil.

«Desde el equipo de Begoña Carrasco estamos potenciando la participación de la ciudadanía para que se impliquen las asociaciones», finalizó Paco Cabañero, quien recordó que en 2024 y en 2025 ya se aumentó, cada año, otros 3.000 euros como ocurre en el presupuesto municipal general de 2026 y que superará los 253 millones de euros.