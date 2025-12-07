Compromís destaca la importància de la pròrroga automàtica del contracte de l’aigua
Ignasi Garcia denuncia que PP, Vox i PSOE impedixen revisar una concessió “caducada fa més de 20 anys, escrita a màquina, que s’ha d’adapatar al repte climàtic i que necessita més control públic i participació de la ciutadania”
R. D. M.
Compromís per Castelló ha criticat durament que el Ple de novembre rebutjara la moció per denunciar la finalització de la concessió del servei d’aigua potable i crear una comissió d’estudi sobre la seua gestió. La proposta, presentada pel portaveu valencinaista Ignasi Garcia, va ser bloquejada pel govern de Begoña Carrasco i també pel PSOE.
Garcia ha recordat que la ciutat continua funcionant amb un contracte signat el 1983, “escrit a màquina, caducat des de fa més de dues dècades i prorrogat automàticament govern rere govern sense cap justificació ni transparència”. Segons explica, el contracte original establia 20 anys de durada i permetia pròrrogues de 5 anys fins a un màxim de 50, sempre que el consistori no denunciara la finalització. “Les pròrrogues es van encadenant des de 2003 i l’última denúncia possible s’hauria d’haver fet abans de l’1 d’abril de 2026”, ha lamentat.
El portaveu de Compromís ha responsabilitzat PP, Vox i PSOE de “tornar a impedir que s’òbriga el debat sobre un recurs essencial”. Garcia ha reconegut també que aquesta revisió tampoc es va impulsar durant els anteriors governs progressistes: “És cert i cal dir-ho amb honestedat: Compromís ho va defensar, però el PSOE no va voler obrir el debat. I ara han tornat a votar amb la dreta”.
Una concessió obsoleta i fora del marc legal actual
Compromís recorda que l’actual contracte es basa en el Reglament de Contractació de 1953 i que la legislació relativa a l’aigua, als drets humans i a la contractació pública “ha evolucionat profundament des de 1983”. Garcia assenyala que l’Estatut valencià, la legislació europea i les Nacions Unides reconeixen l’aigua com un dret humà, i que l’actual concessió “no permet adaptar la gestió ni a la sostenibilitat, ni als reptes climàtics, ni al control públic, ni a la normativa contractual que estableixen les lleis actuals”. A més, Compromís denuncia que l’Ajuntament “ni tan sols disposa de dades sobre la recaptació que l’empresa obté amb les tarifes, un fet al nostre parer greu que deixa el consistori sense capacitat real de governar un servei essencial”.
La moció defensada per Garcia plantejava dos acords clau: denunciar la finalització de la concessió l’1 d’abril de 2028 i iniciar el règim transitori previst al contracte i crear una Comissió no Permanent d’estudi per elaborar l’informe de viabilitat econòmica i definir el millor model de gestió pública, tal com exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic. “Parlem de transparència, de modernitzar el servei i d’analitzar de forma rigorosa quin és el millor model per al bé comú. No hi ha res més sensat”, ha afirmat el portaveu.
Garcia ha sigut contundent: “Quan Compromís torne a governar, la pròrroga automàtica del contracte de l’aigua no serà una opció. Castelló no pot continuar sotmesa a un contracte de 1983 que ningú ha revisat i que impossibilita qualsevol avanç en sostenibilitat, transparència i justícia social”. “El que està en joc, ha conclòs, és si la gestió de l’aigua serveix als interessos de la ciutadania o als d’una empresa. Per a Compromís, la resposta és clara: les persones, sempre han d’estar per damunt dels beneficis privats, i en el cas de l’aigua, això passa per denunciar l’actual contracte de l’any 1983, i que porta més temps prorrogat que en vigor”.
