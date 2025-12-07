El PPCS defiende la pesca como empleo y bienestar

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha vuelto a defender la pesca de arrastre como sinónimo de empleo y bienestar para la provincia de Castellón y ha apelado "a la unión de fuerzas" para garantizar el futuro a las centenares de familias de la provincia que viven del sector.

"Es inviable reducir a 9,6 días al año la actividad pesquera de arrastre". "Hemos de estar a la altura de lo que nuestros pescadores esperan de nosotros y llevar a Europa los argumentos sólidos que concilian la protección del mar y el ejercicio profesional de la pesca".

Así lo ha considerado el coordinador de la Comisión Territorial del PPCS, Andrés Martínez, quien afirma que "en el PP tenemos claro que lo importante son los 600 pescadores que faenan en el mar" y lo que "esperamos del Ministerio de Pesca son más soluciones y menos problemas". Porque "para nosotros los importantes son nuestros pescadores, no el futuro de Pedro Sánchez".

Para Andrés Martínez, los profesionales del mar que ejercen su trabajo en las costas de la provincia de Castellón “son un ejemplo de respeto y sostenibilidad hacia el mar. Son los primeros en garantizar las paradas biológicas porque de ello dependen los resultados". Y precisamente por este motivo, expone el coordinador del PPCS, "no vamos a permitir el hundimiento de las 60 embarcaciones que se dedican a este arte de pesca”, mantiene.